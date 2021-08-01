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В Токио стартовал девятый день Олимпиады, но сборная России уже успела завоевать две медали.
Боксер Андрей Замковой, например, завоевал 13-ю для отечественной сборной бронзовую медаль. Спортсмен стал призером в весовой категории до 69 кг, уступив кубинцу.
Серебро досталось теннисисту Карену Хачанову, который уступил в финале игроку из Германии Александру Звереву. Его медаль стала 40-й в копилке наших атлетов на Олимпиаде в Токио.
Сейчас Россия находится на 5 месте в общем медальоном зачете. Лидерами являются Китай, США, Япония и Австралия.
Ранее российские саблистки взяли золото на Олимпиаде.
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