РФ уверенно держится в пятерке лидеров в медальном зачете

В Токио стартовал девятый день Олимпиады, но сборная России уже успела завоевать две медали.

Боксер Андрей Замковой, например, завоевал 13-ю для отечественной сборной бронзовую медаль. Спортсмен стал призером в весовой категории до 69 кг, уступив кубинцу.

Серебро досталось теннисисту Карену Хачанову, который уступил в финале игроку из Германии Александру Звереву. Его медаль стала 40-й в копилке наших атлетов на Олимпиаде в Токио.

Сейчас Россия находится на 5 месте в общем медальоном зачете. Лидерами являются Китай, США, Япония и Австралия.

Ранее российские саблистки взяли золото на Олимпиаде.