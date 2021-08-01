Звезда Ironman поблагодарила Путина за первую "железную" гонку в России

Легенда триатлона выразила надежду увидеться в следующем году

Марек Немчик, который множество раз участвовал в международных соревнованиях по триатлону Ironman, выразил свою благодарность президенту России Владимиру Путину. Спортсмена ранее позвали на первую "железную" гонку в нашей стране в качестве почетного гостя.

"Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы. Но хотелось бы поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта", – цитирует Немчика РЕН ТВ.

Он также отметил, что если лидер россиян его видит, то он хочет сказать ему спасибо. Немчик также понадеялся встретиться с Путиным в 2022 году. Продемонстрировала живая легенда триатлона, как называют Немчика, и знания русского языка, сказав "спасибо большое" по-нашему.

Напомним, Немчик также известен своей научной работой о том, как выявить у детей спортивный талант по ДНК.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов соревнований. Лидер россиян надеется, что Ironman увеличит интерес в нашей стране к этому виду спорта.