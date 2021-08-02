"Стыдно за такое": белорусская спортсменка раскритиковала Тимановскую за отказ ехать домой

"Стыдно за такое": белорусская спортсменка раскритиковала Тимановскую за отказ ехать домой
Кристина Тимановская. Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Легкоатлетка уверена, что соотечественница разочаровала всю свою страну

Известная спортсменка, белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова прокомментировала скандал с соотечественницей Кристиной Тимановской, которая отказалась возвращаться с Олимпиады домой по указанию тренерского штаба.

Напомним, 2 августа Тимановская должна была принять участие в 200-метровом беге на токийской Олимпиаде. Однако днем ранее ее тренер сообщил, что девушке нужно вернуться домой, о чем разгневанная спортсменка поведала журналистам. В белорусской сборной позднее заявили, что причиной стало психическое и эмоциональное состояние Тимановской. Последняя также проехалась по тренерам за то, что те добавили ей еще одну дистанцию, и рассказала, что белорусский НОК отзаявил ее с Игр, проигнорировав личную волю спортсменки.

Анастасия заявила, что поведение Тимановской недостойно атлета такого уровня – государство, по ее словам, вверило национальную честь своим олимпийцам.

"Это очень стыдно. Неоднократно наблюдала за ней, прочувствовала на себе негатив. Что-то ее гложило. Но она в тот момент не выносила сор из избы. Потом последовали действия, очень разочаровавшие и нас, и болельщиков", – поделилась мыслями Мирончик-Иванова.

Известно, что Тимановская собиралась просить у Германии политубежища, как сообщили японские СМИ. В других же источниках сообщается, что белорусская спортсменка намеревалась скрываться от властей в Австрии. Ночь ей пришлось провести в аэропорту Токио. Прибывший на место депутат японского парламента Тайга Исикава заявил журналистам, что полиция отказалась комментировать события и сообщать, была ли в аэропорту спортсменка, пишет News.ru.

В МОК подтвердили, что Кристина провела ночь в отеле на территории аэропорта. В комитете заявили, что уже связались с бегуньей. Сейчас, сообщила пресс-служба, она находится в безопасности, пишет MK.

Источник: Телеканал "Беларусь 1" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость287859
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Гость287907
А что нет ? В Беларуси ее ждёт тюрьма
Про тюрьму ты это от куда взял?
ГостьN
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Гость288508
Пусть вернет затраченные государством на ее тренировки и соревнования деньги и будет "свободной".
И да, то, что ты потратил на человека деньги, он автоматом в нелюдя превращается, который как раб на тебя горбатиться обязан?
ГостьN
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Игнат
Опозорилась на весь мир ! Была бы медалисткой или реально спортсменкой мирового уровня. Посредственность и бездарность, а гадить будет.
Ты сам - бездарность и посредственность, но с манией величия
Игнат
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Гость288281
Это не спорт! От спорта осталось название!! Неохота смотреть и тем более обсуждать мероприятия, специально не пишу слово «соревнования»!!! А мужикобабы или бабо-мужики «спортсмены»!!!! Мир сходит с ума!!!!
Спортсмены-гомодрилы, это так романтично !
Игнат
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Опозорилась на весь мир ! Была бы медалисткой или реально спортсменкой мирового уровня. Посредственность и бездарность, а гадить будет.
ГостьN
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Гость288508
Пусть вернет затраченные государством на ее тренировки и соревнования деньги и будет "свободной".
Она с пробами косячила? НЕТ. Так что вопросы к тем, кто накосячил с пробами
Гость288508
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Пусть вернет затраченные государством на ее тренировки и соревнования деньги и будет "свободной".
Гость287907
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Гость288507
"...сейчас находится в безопасности..." - то есть до этого момента ей грозит опасность? Ну всё, будут из неё заинтересованные иностранные агениы делать "жертву режима".
А что нет ? В Беларуси ее ждёт тюрьма
Гость287907
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Кому же в тюрьму охота ехать
ГостьN
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А ведь всего-то надо было честно и открыто её попросить пробежать в эстафете 4x400. Сказать что да, мы накосячили с пробами, Но 2 девчонки, которые готовились 4 года ради того, чтобы выступить здесь, не должны лишаться возможности выступления. Мы понимаем, что у вас основные дистанции 100 и 200 метров, и поэтому ни на чём не настаиваем, а лишь просим пробежать эту дистанцию, но только в том случае, если участие в ней не сорвёт подготовку и выступление на основных дистанциях. Если у вас возможности выступить нет - тогда снимаемся с 4х400 без вариантов.
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