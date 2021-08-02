Легкоатлетка уверена, что соотечественница разочаровала всю свою страну

Известная спортсменка, белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова прокомментировала скандал с соотечественницей Кристиной Тимановской, которая отказалась возвращаться с Олимпиады домой по указанию тренерского штаба.

Напомним, 2 августа Тимановская должна была принять участие в 200-метровом беге на токийской Олимпиаде. Однако днем ранее ее тренер сообщил, что девушке нужно вернуться домой, о чем разгневанная спортсменка поведала журналистам. В белорусской сборной позднее заявили, что причиной стало психическое и эмоциональное состояние Тимановской. Последняя также проехалась по тренерам за то, что те добавили ей еще одну дистанцию, и рассказала, что белорусский НОК отзаявил ее с Игр, проигнорировав личную волю спортсменки.

Анастасия заявила, что поведение Тимановской недостойно атлета такого уровня – государство, по ее словам, вверило национальную честь своим олимпийцам.

"Это очень стыдно. Неоднократно наблюдала за ней, прочувствовала на себе негатив. Что-то ее гложило. Но она в тот момент не выносила сор из избы. Потом последовали действия, очень разочаровавшие и нас, и болельщиков", – поделилась мыслями Мирончик-Иванова.

Известно, что Тимановская собиралась просить у Германии политубежища, как сообщили японские СМИ. В других же источниках сообщается, что белорусская спортсменка намеревалась скрываться от властей в Австрии. Ночь ей пришлось провести в аэропорту Токио. Прибывший на место депутат японского парламента Тайга Исикава заявил журналистам, что полиция отказалась комментировать события и сообщать, была ли в аэропорту спортсменка, пишет News.ru.

В МОК подтвердили, что Кристина провела ночь в отеле на территории аэропорта. В комитете заявили, что уже связались с бегуньей. Сейчас, сообщила пресс-служба, она находится в безопасности, пишет MK.