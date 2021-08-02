Спланированная операция: тренер Тимановской - о скандале вокруг спортсменки

Спланированная операция: тренер Тимановской - о скандале вокруг спортсменки
Кристина Тимановская. Фото: Vegard Wivestad GrATt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Моисевич заявил, что его подопечная давно "выделяется" странным поведением

Главный тренер белорусской сборной Юрий Моисевич прокомментировал скандал с его подопечной, легкоатлеткой Кристиной Тимановской. По словам мужчины, с бегуньей изначально "что-то происходило".

Тренерский штаб же докладывал, что обстановка в Токио непростая из-за пандемии. Спортсменам приходилось ежедневно сдавать анализы. А Тимановская, утверждает он, была довольно непостоянной в общении с коллегами: нередко стремилась уединиться, не желая ни разговаривать.

"Молодой коллектив же не обманешь. Поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. Обычно спортсмены спокойно реагируют. Выясняют на месте или позднее у руководства. Мы же рассредоточены на объектах. Странное поведение было у нее. Но видели, что что-то не так", – прокомментировал ситуацию Моисевич в эфире телеканала ОНТ.

В национальной белорусской команде сложились непростые обстоятельства в эстафете, чему сборная уделила внимание в обсуждении на собрании. Поэтому, заявил Моисевич, руководство решило "не травмировать человека".

"Вы сами понимаете: Олимпийские игры. Очень сложный старт на глазах у всего мира. Решили отправить ее домой с частью делегации и потом во всем спокойно разобраться. Но, к сожалению, получилось вот так. И мы даже не ожидали! Но, сопоставив моменты, понимаем, что, наверное, что-то ей уже планировалось", – считает глава национальной команды.

Известно, что легкоатлетка уже запросила у Польши политубежища. Варшава уже начала процесс по предоставлению, а замглавы польского МИД Марчин Пшидач подтвердил готовность страны предоставить для гражданки Белоруссии гуманитарную визу, пишет RT. Во французском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что ЕС рассматривает аналогичную возможность для бегуньи, отмечает URA.RU.

Напомним, заявку Тимановской на 200-метровую дистанцию и эстафету 4x400 отозвали. Как пишет "Трибуна", официальная формулировка медиков – "в связи с эмоционально-психическим состоянием". Разгневанная бегунья заявила, что никто ей осмотр не проводил, и раскритиковала руководство. Кристина также утверждает, что ее пытались насильно вывезти из Токио.

Источник: Телеканал ОНТ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость_DS
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Дура девка, её будут использовать как марионетку. Да и свою карьеру загубила, и на родину пятно. Похоже, для этой женщины понятие Родина нет. А может, эмоции парализуют фунцию мышления мозга.
ГостьN
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гость
одну овцу легкомысленную в стаде провокаторы нашли,там возможно и больше найдутся---всякие причины в том разгуле безпорядков организованных западенцами---за провокацию конечно заплатили,как быстро и организованно зашевелились гиена европы(по Черчилу) и любители лягушножек(прансы вообще последнее время готовы с труселей выскочить--осеннее обострение).
Тебя мама не учила, что поступать по-мужски - это брать на себя ответственность, а перекладывать на кого-то ещё. Если ты - тренер, будь мужчиной и возьми ответственность на себя
ГостьN
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Гость288687
не котлеты делать не умеет не борщ варить! за кружевными труселями и печеньками!
Лучше котлеты варить, чем так как ты и тебе подобные стать лизоблюдами своих начальников
Гость285342
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Дура тетка, пообещали манны небесной, вот и повелась слинять со скандалом. И не понимает что карьера ее сломана и никому она через пол года будет не нужна. И вернуться уже не сможет.
гость
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одну овцу легкомысленную в стаде провокаторы нашли,там возможно и больше найдутся---всякие причины в том разгуле безпорядков организованных западенцами---за провокацию конечно заплатили,как быстро и организованно зашевелились гиена европы(по Черчилу) и любители лягушножек(прансы вообще последнее время готовы с труселей выскочить--осеннее обострение).
Гость288687
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не котлеты делать не умеет не борщ варить! за кружевными труселями и печеньками!
Шаман
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Да тут все подключились, Обама, Байден, НАТО, Гитлер, Половцы - лишь бы подставить Юрия Моисевича. Мировая спецоперация по дискредетации спорт-чиновника! Мы конечно понимаем, что острие направлено на "стальные бубенчики" одного усатика. Это психологическое давление на картофельного аркадага. Вся надежда на колхозное КаХэБэ, которое успеет вывезти спортсменов до соревнований в их дисциплинах!
Гость288677
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о кружевных
Гость288677
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Тоже мечает о круных труселях
Гость287907
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Все просто - человека достало жить в мордоре. Человек хочет жить как человек, а не как придворный подлиза у усатого пахана
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