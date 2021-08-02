Моисевич заявил, что его подопечная давно "выделяется" странным поведением

Главный тренер белорусской сборной Юрий Моисевич прокомментировал скандал с его подопечной, легкоатлеткой Кристиной Тимановской. По словам мужчины, с бегуньей изначально "что-то происходило".

Тренерский штаб же докладывал, что обстановка в Токио непростая из-за пандемии. Спортсменам приходилось ежедневно сдавать анализы. А Тимановская, утверждает он, была довольно непостоянной в общении с коллегами: нередко стремилась уединиться, не желая ни разговаривать.

"Молодой коллектив же не обманешь. Поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. Обычно спортсмены спокойно реагируют. Выясняют на месте или позднее у руководства. Мы же рассредоточены на объектах. Странное поведение было у нее. Но видели, что что-то не так", – прокомментировал ситуацию Моисевич в эфире телеканала ОНТ.

В национальной белорусской команде сложились непростые обстоятельства в эстафете, чему сборная уделила внимание в обсуждении на собрании. Поэтому, заявил Моисевич, руководство решило "не травмировать человека".

"Вы сами понимаете: Олимпийские игры. Очень сложный старт на глазах у всего мира. Решили отправить ее домой с частью делегации и потом во всем спокойно разобраться. Но, к сожалению, получилось вот так. И мы даже не ожидали! Но, сопоставив моменты, понимаем, что, наверное, что-то ей уже планировалось", – считает глава национальной команды.

Известно, что легкоатлетка уже запросила у Польши политубежища. Варшава уже начала процесс по предоставлению, а замглавы польского МИД Марчин Пшидач подтвердил готовность страны предоставить для гражданки Белоруссии гуманитарную визу, пишет RT. Во французском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что ЕС рассматривает аналогичную возможность для бегуньи, отмечает URA.RU.

Напомним, заявку Тимановской на 200-метровую дистанцию и эстафету 4x400 отозвали. Как пишет "Трибуна", официальная формулировка медиков – "в связи с эмоционально-психическим состоянием". Разгневанная бегунья заявила, что никто ей осмотр не проводил, и раскритиковала руководство. Кристина также утверждает, что ее пытались насильно вывезти из Токио.