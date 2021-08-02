Отличились гимнастки и стрелок

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу в вольных упражнениях, разделив третье место с японкой Маи Мураками. Спортсменка принесла 2 августа третью медаль в копилку сборной за прошедший час.

А шестнадцатилетняя Виктория Листунова набрала 12,400 балла по вольным упражнениям. Россиянка не смогла одержать первое место из-за заступа и падения, допущенного после прыжка.

Отличился и стрелок Сергей Каменский, выигравший серебро в стрельбе из винтовки с пятидесяти метров, сообщает телеканал "360".