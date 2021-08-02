Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
801 новости
Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу в вольных упражнениях, разделив третье место с японкой Маи Мураками. Спортсменка принесла 2 августа третью медаль в копилку сборной за прошедший час.
А шестнадцатилетняя Виктория Листунова набрала 12,400 балла по вольным упражнениям. Россиянка не смогла одержать первое место из-за заступа и падения, допущенного после прыжка.
Отличился и стрелок Сергей Каменский, выигравший серебро в стрельбе из винтовки с пятидесяти метров, сообщает телеканал "360".
Киев мог бы получить особый статус партнера Вашингтона
Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь