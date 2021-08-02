Российские олимпийцы выиграли за час три медали

Отличились гимнастки и стрелок

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзу в вольных упражнениях, разделив третье место с японкой Маи Мураками. Спортсменка принесла 2 августа третью медаль в копилку сборной за прошедший час.

А шестнадцатилетняя Виктория Листунова набрала 12,400 балла по вольным упражнениям. Россиянка не смогла одержать первое место из-за заступа и падения, допущенного после прыжка.

Отличился и стрелок Сергей Каменский, выигравший серебро в стрельбе из винтовки с пятидесяти метров, сообщает телеканал "360".

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине призвали Зеленского поторговаться с Байденом по "Северному потоку - 2"

Киев мог бы получить особый статус партнера Вашингтона

Брюссель мстит Вильнюсу за ситуацию с мигрантами – эксперт

Власти Прибалтики сами спровоцировали социально-политический кризис, из которого не выйти без потерь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей