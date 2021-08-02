Инцидент довел тренера спортсменок до слез

Поклонники синхронного плавания сегодня с замиранием сердца следили за тем, как проходит квалификация российских спортсменок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Но самим синхронисткам тоже пришлось немало понервничать, ведь именно во время их выступления неожиданно случились неполадки с музыкой.

"Это что вообще творится такое?"

– возмущенно спрашивала Алла Шишкина.

И ее можно понять, ведь до этого все дуэты выступали без каких-либо проблем. Но стоило нашим синхронисткам выйти на помост, тут же начались трудности.

Гордо шагая, Ромашина и Колесниченко появились у бассейна. Уже в этот момент играла неправильная музыка. Как уверяют сами девушки, это их только раззадорило. Но тут мелодия начала заедать, а после в зале и вовсе воцарилась тишина.

Синхронистки застыли в стартовой позе, и организаторы попросили их начать заново. Невозмутимой походкой девушки вернулись в начало, а после выступили так, что заняли первое место в квалификации, набрав 97,9 балла.

Позже Колесниченко призналась, что даже не дрогнула, когда поняла, что все идет не по плану.

"Нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии",

– цитирует спортсменку РИА "Новости".

Зато перенервничала тренер наших синхронисток. После выступления Татьяна Данченко стояла в слезах, радуясь, что никакие неполадки не заставят российских спортсменок сдаться.

Ранее российские саблистки завоевали золото на Играх в Токио.