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Поклонники синхронного плавания сегодня с замиранием сердца следили за тем, как проходит квалификация российских спортсменок Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко. Но самим синхронисткам тоже пришлось немало понервничать, ведь именно во время их выступления неожиданно случились неполадки с музыкой.
"Это что вообще творится такое?"
– возмущенно спрашивала Алла Шишкина.
И ее можно понять, ведь до этого все дуэты выступали без каких-либо проблем. Но стоило нашим синхронисткам выйти на помост, тут же начались трудности.
Гордо шагая, Ромашина и Колесниченко появились у бассейна. Уже в этот момент играла неправильная музыка. Как уверяют сами девушки, это их только раззадорило. Но тут мелодия начала заедать, а после в зале и вовсе воцарилась тишина.
Синхронистки застыли в стартовой позе, и организаторы попросили их начать заново. Невозмутимой походкой девушки вернулись в начало, а после выступили так, что заняли первое место в квалификации, набрав 97,9 балла.
Позже Колесниченко призналась, что даже не дрогнула, когда поняла, что все идет не по плану.
"Нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии",
– цитирует спортсменку РИА "Новости".
Зато перенервничала тренер наших синхронисток. После выступления Татьяна Данченко стояла в слезах, радуясь, что никакие неполадки не заставят российских спортсменок сдаться.
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