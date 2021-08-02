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Десятый день Олимпийских игр принес российским спортсменам еще шесть медалей. Золотых, к сожалению, среди них нет.
Серебро получил стрелок Сергей Каменский в состязаниях по стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Второе место занял и гимнаст Денис Аблязин в выполнении опорного прыжка, пишет МИР24.
Бронзовые медали принесли российской сборной велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева в парном спринте, гимнастка Ангелина Мельникова в вольных упражнениях. Еще две награды завоевали двое греко-римских борцов Сергей Семенов и Сергей Емелин.
Таким образом, сейчас Россия занимает пятое место в общем медальном зачете на Олимпиаде в Токио. В ее копилке 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей. На первом месте – Китай, на втором – США, на третьем – Япония. Четвертое место занимает Канада.
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