Республику могут исключить из МОК и лишить права выступать в крупных международных соревнованиях

Белоруссии грозит очередная порция санкций из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую 1 августа НОК Республики отозвал из заявки на соревнования на Олимпийских играх в Токио. Рестрикции могут коснуться спортивной сферы страны. Такой прогноз дал белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для российского издания "Лента.ру".

Следовательно, полагает беглый эксперт, отечественный спорт ждут серьезные последствия, возможно, Белоруссию даже исключат из Международного олимпийского комитета. Политолог напомнил, что в МОК не признали результаты прошлогодних выборов главы Национального олимпийского комитета страны. А победу на них одержал, между прочим, старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор.

Ограничительные меры могут затронуть и спортивные федерации Республики, в первую очередь – легкой атлетики, полагает Болкунец. Помимо этого государству грозит отстранение от участия в крупных международных атлетических турнирах.

"Однако главная санкция – это урон репутации Белоруссии, созданный руками Лукашенко", – заявил политолог.

Он предположил зачистку властями национальных сборных после скандала с Тимановской, откуда будут удалены спортсмены с оппозиционными взглядами. В результате, атлеты пойдут тропой бегуньи и покинут страну.

Напомним, Тимановская в Сети раскритиковала решение спортивного руководства в экстренном порядке (в связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб у двух бегуний-соотечественниц) включить ее в состав команды на эстафету 4х400 метров. В этой дисциплине она ранее не участвовала. Изначально атлетка на Играх-2020 была заявлена на дистанции 100 и 200 м.

В итоге Тимановская не участвовала сегодня в предварительных забегах на 200 м, а также не сумела выйти в финал на стометровке 30 июля.

Позже в понедельник, 2 августа, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию спортсменки по поводу ее отстранения от стартов Олимпиады НОК Белоруссии, сообщает РИА "Новости".

Ранее другой оппозиционный белорусский политолог Валерий Карбалевич, также выехавший из страны, выразил мнение, что решение по Тимановской спортивные чиновники принимали с личной подачи Лукашенко.

