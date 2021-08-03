Госдеп обвинил Лукашенко в репрессиях из-за скандала с Тимановской

Госдеп обвинил Лукашенко в репрессиях из-за скандала с Тимановской
Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Блинкен заявил, что Минск нарушает право спортсменки на свободу слова

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая обвинила свое руководство в попытке насильно вывезти ее из Токио, где проходят Олимпийские игры.

По словам главы Госдепа, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко попытался совершить очередной "акт репрессий" на международном уровне, попробовав вынудить Тимановскую покинуть Олимпиаду лишь за то, что последняя воспользовалась "правом на свободу слова". Об этом Блинкен заявил на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

По словам американского госслужащего, действия белорусской стороны подрывают сам спортивный дух Олимпиады, а также идут вразрез с основными правами, и потому недопустимы.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета сообщили, что ведомство уже занимается расследованием ситуации вокруг белорусской спортсменки. Как отмечает источник, 3 августа комитет должны приступить к формальностям. МОК ждет отчета от белорусского Национального комитета для выяснений всех деталей, пишет RT.

Днем ранее глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что Тимановская вылетит 4 августа из японской столицы в Варшаву. Польская сторона готова предоставить гражданке Белоруссии политическое убежище. До этого в министерстве иностранных дел Польши заявили, что бегунья уже получила гуманитарную визу, о чем писало Reuters.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость289497
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Настоящие репрессии на фоне откровенного нацизма происходят ежедневно в той же Германии, но этого США не замечают в упор. Да и в самих штатах сначала стреляют, а потом говорят о демократии.
Вячеслав Москва
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“…Блинкен заявил, что Минск нарушает право спортсменки на свободу слова…” - дома на кухне у каждой кухарки есть свобода слова, там и заявляй свои претензии.
ГостьВредный
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123
для тимановской олимпиада оказалась приколом, психованая дура
Биг-боссы затеяли войну с женщиной и проиграли. Посмотрел на YuoTube как на БелТв ее оскорбляли. Уму не постижимо. Говорил бородатый мужик. Как базарная баба, каждое слово-оскорбление. Где там белорусская прокуратура? Почему этот мужик до сиз пор на свободе?
123
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для тимановской олимпиада оказалась приколом, психованая дура
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