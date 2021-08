Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая обвинила свое руководство в попытке насильно вывезти ее из Токио, где проходят Олимпийские игры.

По словам главы Госдепа, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко попытался совершить очередной "акт репрессий" на международном уровне, попробовав вынудить Тимановскую покинуть Олимпиаду лишь за то, что последняя воспользовалась "правом на свободу слова". Об этом Блинкен заявил на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

По словам американского госслужащего, действия белорусской стороны подрывают сам спортивный дух Олимпиады, а также идут вразрез с основными правами, и потому недопустимы.

The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.