Российский боксер пожаловался на несправедливость на Олимпиаде

Спортсмен был уверен в своем преимуществе над соперником

Боксер Муслим Гаджимагомедов, представляющий Россию на Олимпийских Играх в Токио, рассказал о том, что столкнулся с несправедливым отношением со стороны одного из судей.

Во вторник, 3 августа, Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады. Спортсмен одержал победу над соперником из Новой Зеландии.

В полуфинале Муслим выиграл раздельным решением судей. Но его возмутило то, что рефери из Аргентины отдал абсолютно все раунды противнику, передает РИА "Новости". 

Боксер заявил – этого судью нужно лишить должности. Дело в том, что Гаджимагомедов был уверен в своем преимуществе над соперником. Спортсмен чувствовал – в каждом раунде ведет именно он. 

Муслим добавил, что без таких рефери бокс "станет чистым", пишет URA.RU

Ранее стало известно, что копилка сборной России пополнилась еще на несколько медалей. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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