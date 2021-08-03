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Боксер Муслим Гаджимагомедов, представляющий Россию на Олимпийских Играх в Токио, рассказал о том, что столкнулся с несправедливым отношением со стороны одного из судей.
Во вторник, 3 августа, Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады. Спортсмен одержал победу над соперником из Новой Зеландии.
В полуфинале Муслим выиграл раздельным решением судей. Но его возмутило то, что рефери из Аргентины отдал абсолютно все раунды противнику, передает РИА "Новости".
Боксер заявил – этого судью нужно лишить должности. Дело в том, что Гаджимагомедов был уверен в своем преимуществе над соперником. Спортсмен чувствовал – в каждом раунде ведет именно он.
Муслим добавил, что без таких рефери бокс "станет чистым", пишет URA.RU.
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