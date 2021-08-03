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На Олимпийских Играх – 2020 в Токио произошел неприятный инцидент с российским легкоатлетом Сергеем Шубенковым. Спортсмен не вышел на старт в квалификационном соревновании по бегу на 110 метров с барьерами. Таким образом, он снялся с Олимпиады.
Как сообщили в ВФЛА, Шубенков во время разминки испытал острую боль в районе ахилла на левой ноге. Спортсмена отправили к медикам.
Полуфинал по этой дисциплине пройдет завтра, 4 августа. Финал – на следующий день, 5 числа.
Шубенков стал чемпионом мира по бегу в 2015 году. Также у спортсмена есть серебряная и бронзовая медали на мировых первенствах.
Сейчас в копилке сборной России 51 медаль, завоеванная в Токио. Последнюю – бронзовую – принес гимнаст Никита Нагорный, выступив с упражнением на перекладине.
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