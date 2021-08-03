Борец выиграл весовой категории до 97 килограммов

Копилка российской сборной пополнилась еще одной золотой медалью. 13-ое золото завоевал борец греко-римского стиля Муса Евлоев, победив спортсмена Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 килограммов.

При этом, как отмечает телеканал "360", до схватки россиянин хорошо знал оппонента, поскольку до Игр они встречались трижды.

Сейчас на счету России 52 медали. Сборная находится на 5 месте в общем медальном зачете.

Ранее российский легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады.