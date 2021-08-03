Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Умение признавать превосходство соперника – это то, чем могут похвастаться немногие. Однако в Китае, похоже, с этим проблем нет, потому что накануне в социальных сетях развернулись бурные обсуждения российской сборной, вызванные выступлением наших синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко.

Китайцев поразило, насколько профессиональны и артистичны наши спортсменки, а кто-то даже признал, что соревноваться с Россией в этом виде спорта – дело непростое, потому что нашим синхронисткам нет равных во всем мире.

Одна из пользовательниц призналась, что следит за синхронным плаванием уже много лет – с 2004 года, но так и не смогла найти кого-то, кто сможет составить конкуренцию спортсменкам из России.

Других восхитило, что отечественная сборная показывает отличные результаты, несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться.

"Независимо от всех палок в колеса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих, синхронистки из России могут лишь соревноваться от ОКР и побеждать!"

– заключили пользователи из Китая.

Третьи и вовсе признали, что на этих Олимпийских играх "немногие могут противостоять России". Тем более, что воинственных дух россиян только придает им сил и желания побеждать.

Напомним, что накануне Ромашиной и Колесниченко пришлось прервать свое выступление из-за технических неполадок. Сначала спортсменкам включили не ту музыку, а после она и вовсе выключилась. Но в этот момент ни один мускул синхронисток не дрогнул. Даже казус со стороны организаторов Игр не помешал россиянкам стать лучшими в квалификации.