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Те, кто следят за Олимпийскими играми, которые сейчас проходят в Токио, обсуждают не только соревнования, но и политический скандал, который разгорелся после резких высказываний спортсменки белорусской сборной Кристины Тимановской.
Бегунья, которая уже успела получить польскую визу, поспешила оправдаться за свой поступок. Спортсменка уверяет, что и подумать не могла, что ситуация на Играх в Токио обернется таким скандалом.
По словам Тимановской, она из тех, кто никогда не вмешивается в политику. Да и посыл ее обвинений заключался в том, что главные тренеры слишком халатно относятся к спортсменам и Играм в целом. Мол, непонятно, почему бежать эстафету ставят тех, кто никогда к этому никакого отношения не имел.
"Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом",
– заключила белорусская бегунья.
Напомним, что Тимановская специализируется на дистанциях 100 и 200 метров, однако тренеры предложили ей принять участие в эстафете 4х400 метров.
Ранее Анатолий Вассерман объяснил поведение белорусской бегуньи. Эксперт уверен, что если бы у спортсменки не было никаких связей с оппозицией, то очень маловероятно, что ее реакция на отправление на родину была именно такой.
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