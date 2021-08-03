Белорусская спортсменка не ожидала, что ее высказывания будут иметь такие последствия

Те, кто следят за Олимпийскими играми, которые сейчас проходят в Токио, обсуждают не только соревнования, но и политический скандал, который разгорелся после резких высказываний спортсменки белорусской сборной Кристины Тимановской.

Бегунья, которая уже успела получить польскую визу, поспешила оправдаться за свой поступок. Спортсменка уверяет, что и подумать не могла, что ситуация на Играх в Токио обернется таким скандалом.

По словам Тимановской, она из тех, кто никогда не вмешивается в политику. Да и посыл ее обвинений заключался в том, что главные тренеры слишком халатно относятся к спортсменам и Играм в целом. Мол, непонятно, почему бежать эстафету ставят тех, кто никогда к этому никакого отношения не имел.

"Я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом",

– заключила белорусская бегунья.

Напомним, что Тимановская специализируется на дистанциях 100 и 200 метров, однако тренеры предложили ей принять участие в эстафете 4х400 метров.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил поведение белорусской бегуньи. Эксперт уверен, что если бы у спортсменки не было никаких связей с оппозицией, то очень маловероятно, что ее реакция на отправление на родину была именно такой.