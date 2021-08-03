Надежды атлетов на лучшую жизнь оправдывались не всегда

Скандал, вызванный побегом Кристины Тимановской – далеко не первый случай на просторах постсоветского пространства. В свое время немало спортсменов бежали из СССР и России на Запад. Пожалуй, каждый из них надеялся, что за границей их ждет другая жизнь, но далеко не всегда ожидания совпадали с реальностью.

Виктор Корчной

Именитый шахматист бежал из СССР в 1976 году. Тогда в Амстердаме проходили международные соревнования, с которых Корчной решил не возвращаться. Тут же разгорелся крупный скандал. Но тогда на кону была "шахматная" жизнь спортсмена, поэтому он принял это непростое решение.

В Советском Союзе тут же началась кампания по дискредитации актера. Непросто пришлось и его семье, которая осталась на родине. Со временем шахматиста лишили не только гражданства СССР, но и звания мастера спорта. Благо, восстановить утерянные звания Корчной смог после распада Союза.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов

Титулованные фигуристы признавались, что побег из страны не особо планировали. Так сложились обстоятельства.

Во время гастролей в 1979 году спортсмены решили не возвращаться из Швейцарии. Решение Белоусова и Протопопов приняли, когда их отказались пускать на Олимпиаду. Тогда поползли слухи, что если пара выиграет Игры, то в СССР не вернется. Это был удар ниже пояса.

Имена лишенных возможности выходить на лед на родине фигуристов в итоге пропали из справочников. А во время Олимпиады в Калгари сборная СССР пригрозила бойкотом церемонии закрытия, если Белоусова и Протопопов появятся на показательных выступлениях.

Сергей Немцанов

Прыгун в воду пытался бежать из СССР несколько раз. В 1976 ему, если можно так сказать, не очень повезло. Тогда Немцанову было 17 лет, а Канада предоставляла убежище только совершеннолетним.

Повлияла и бабушка, которая слезно просила внука вернуться домой. Сергея отпустили, но взяв с советских властей обещание, что к нему не будут применены санкции. Слово в СССР сдержали. Спустя три года он выиграл чемпионат СССР, но на этом его карьера фактически пошла на спад. Виной тому проблемы с алкоголем.

Правда, из страны он все-таки уехал. Семья Немцанова перебралась в США, куда уехал учиться его сын.

Александр Могильный

Хоккеист попросил политического убежища в Штатах сразу после чемпионата мира в 1989 году. Только вот причины были другие. Как оказалось, он подписал контракт с Buffalo Sabres.

Спустя много лет Могильный признался, что бежал в Штаты по экономическим соображениям. Ему просто не хватало денег на жизнь, а спором якобы в то время было не заработать.

Юлия Степанова

Инцидент, связанный с бегуньей, произошел относительно недавно. Именно Степанова стала той, кто рассказал WADA о программе допинга в России.

Когда бегунью, которая тоже использовала допинг, поймали, она решила рассекретить махинации РУСАДА. В итоге ее семья некоторое время жила в Германии, потом – в Канаде. Сейчас Степанова вместе с мужем и ребенком находятся в США.