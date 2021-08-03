Завершение карьеры и лишение титулов: как сложилась судьба бежавших из России и СССР спортсменов

Завершение карьеры и лишение титулов: как сложилась судьба бежавших из России и СССР спортсменов
Юлия Степанова. Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Надежды атлетов на лучшую жизнь оправдывались не всегда

Скандал, вызванный побегом Кристины Тимановской – далеко не первый случай на просторах постсоветского пространства. В свое время немало спортсменов бежали из СССР и России на Запад. Пожалуй, каждый из них надеялся, что за границей их ждет другая жизнь, но далеко не всегда ожидания совпадали с реальностью. 

Виктор Корчной 

Именитый шахматист бежал из СССР в 1976 году. Тогда в Амстердаме проходили международные соревнования, с которых Корчной решил не возвращаться. Тут же разгорелся крупный скандал. Но тогда на кону была "шахматная" жизнь спортсмена, поэтому он принял это непростое решение. 

В Советском Союзе тут же началась кампания по дискредитации актера. Непросто пришлось и его семье, которая осталась на родине. Со временем шахматиста лишили не только гражданства СССР, но и звания мастера спорта. Благо, восстановить утерянные звания Корчной смог после распада Союза. 

Людмила Белоусова и Олег Протопопов 

Титулованные фигуристы признавались, что побег из страны не особо планировали. Так сложились обстоятельства. 

Во время гастролей в 1979 году спортсмены решили не возвращаться из Швейцарии. Решение Белоусова и Протопопов приняли, когда их отказались пускать на Олимпиаду. Тогда поползли слухи, что если пара выиграет Игры, то в СССР не вернется. Это был удар ниже пояса. 

Имена лишенных возможности выходить на лед на родине фигуристов в итоге пропали из справочников. А во время Олимпиады в Калгари сборная СССР пригрозила бойкотом церемонии закрытия, если Белоусова и Протопопов появятся на показательных выступлениях. 

Сергей Немцанов

Прыгун в воду пытался бежать из СССР несколько раз. В 1976 ему, если можно так сказать, не очень повезло. Тогда Немцанову было 17 лет, а Канада предоставляла убежище только совершеннолетним. 

Повлияла и бабушка, которая слезно просила внука вернуться домой. Сергея отпустили, но взяв с советских властей обещание, что к нему не будут применены санкции. Слово в СССР сдержали. Спустя три года он выиграл чемпионат СССР, но на этом его карьера фактически пошла на спад. Виной тому проблемы с алкоголем. 

Правда, из страны он все-таки уехал. Семья Немцанова перебралась в США, куда уехал учиться его сын. 

Александр Могильный 

Хоккеист попросил политического убежища в Штатах сразу после чемпионата мира в 1989 году. Только вот причины были другие. Как оказалось, он подписал контракт с Buffalo Sabres. 

Спустя много лет Могильный признался, что бежал в Штаты по экономическим соображениям. Ему просто не хватало денег на жизнь, а спором якобы в то время было не заработать. 

Юлия Степанова 

Инцидент, связанный с бегуньей, произошел относительно недавно. Именно Степанова стала той, кто рассказал WADA о программе допинга в России. 

Когда бегунью, которая тоже использовала допинг, поймали, она решила рассекретить махинации РУСАДА. В итоге ее семья некоторое время жила в Германии, потом – в Канаде. Сейчас Степанова вместе с мужем и ребенком находятся в США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость287749
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Гость288674
А чего добился ты ? Люди всегда ищут хорошей жизни., и лучше там где нет диктатуры. Он уехали что бы просто жить …
Не жалуюсь и уезжать не собираюсь. А поиск лучшей жизни это обыкновенная жадность и тщеславие. Хорошо жить можно и не уезжая из страны тем более такой как наша, а на счет диктатуры так она везде только фантик-обертка разные а на западе диктатура похлеще чем у нас и жить по ихним законам точно не хочу.
Гость288674
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Гость287749
Вконечном итоге никому они не нужны и забыты, а чегото добились там единицы. В общем закономерный конец для Иуд.
А чего добился ты ? Люди всегда ищут хорошей жизни., и лучше там где нет диктатуры. Он уехали что бы просто жить …
Гость287749
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Вконечном итоге никому они не нужны и забыты, а чегото добились там единицы. В общем закономерный конец для Иуд.
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