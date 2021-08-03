Легкоатлетка опасается за свою жизнь

Еще одна белорусская спортсменка решила не возвращаться на родину после событий, произошедших с Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.

Речь идет о Яне Максимовой. Легкоатлетка сообщила об этом непростом для нее решении на своей странице в "Инстаграм". По ее словам, она боится, что в Республике она может лишиться не только своей свободы, но и жизни.

Максимова на данный момент вместе с супругом и маленькой дочкой живет в ФРГ, где у нее "есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех кто борется за свободу своих людей". На Играх в Токио ее не было.

Позже эту информацию белорусская легкоатлетка подтвердила и оппозиционному Фонду спортивной солидарности Беларуси. Максимова выступила с критикой белорусского правительства, отметив, что она больше не будет молчать. Еще в то время, когда она жила в РБ, происходящее не давало ей покоя.

По словам спортсменки, она 16 лет выступала под флагом страны, которой на нее было абсолютно все равно. Теперь же она надеется, что сможет продолжить свою спортивную карьеру, тем более, что на родине у нее было ни врача, ни массажиста, которые помогли бы ей достичь нужных высот и правильно восстанавливаться.

"Я очень надеюсь что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом",

– заключила последовательница Тимановской.

Ранее сбежавшая из Белоруссии бегунья призналась, что ее шокировал "политический скандал" на Олимпиаде.