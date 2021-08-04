Тимановская пересела на другой рейс в последний момент перед вылетом в Варшаву

Тимановская пересела на другой рейс в последний момент перед вылетом в Варшаву
Фото: Michael Baucher via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Информацией поделился представитель аэропорта

Белорусская бегунья Кристина Тимановская вылетела из Токио рейсом в Вену 4 августа. Известно, что спортсменка должна была отправиться в Польшу, которая выразила готовность предоставить спортсменке гуманитарную визу.

Согласно приведенным данным, ожидалось, что 24-летняя легкоатлетка вылетит прямым рейсом в Варшаву, однако в последний момент пересела на другой рейс, о чем в беседе со СМИ сообщил представитель токийского аэропорта "Нарита", пишет URA.ru.

Перед выездом в аэропорт Тимановская провела двое суток в польском посольстве. Легкоатлетка оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала своих тренеров и обвинила команду в попытке насильно вернуть ее домой в Белоруссию. 

Известно, что бегунья отказалась общаться в аэропорту с журналистами.

Несколько дней назад Тимановская обратилась за помощью к официальным представителям Олимпиады, заявив, что ее заставили вернуться обратно в республику. Известно, что она подписалась вместе с 2000 спортивными деятелями Белоруссии, потребовавшими новых выборов в стране и освобождения политзаключенных.

Супруг Тимановской бежал на Украину. Как пишет AFP, пара должна встретиться в Польше.

Позднее информацию о рейсе белорусского спринтера подтвердили в австрийском МИД. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Тимановская действительно летит в Вену, о чем пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что белорусская спортсменка Яна Максимова отказалась возвращаться домой из Токио после событий, произошедших с ее коллегой. Об этом легкоатлетка поведала в социальных сетях, заявив, что опасается за свою жизнь и свободу в Белоруссии.

Источник: AFP ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Конечно все это срежиссировано! Рыгорыч разрушил авиасообщение, а его старший сынок разрушает олимпийский спорт республики! Это мощный посыл западу, дескать псих не один, а целая семья! Помошники режиссера - КаХэБэ и тренеры-побирушки за 150 баксов.
Гость287749
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ГостьОК
Правильно сделала, что пересела. В самолете с Протасевичем летели пятеро "сопровождающих" из ФСБ-КГБ. Вышли в Минске после принудительной посадки самолета. От таких может быть что угодно.
Кому она уже нужна эта курица объезженная? Ее даже допрашивать бесполезно т.к. мозгов-то нету, делала то что скажет
западный куратор и мечтала о баксах.
Вячеслав Москва
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Глаза разбежались, уже не знает кубы бешь.
Гость287749
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О прямо шпионские страсти. Лишнее подтверждение что весь этот скандал был заготовлен западом заранее. Тихановская поостерегись тебе на смену возможно новую курицу готовят.
ГостьОК
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Правильно сделала, что пересела. В самолете с Протасевичем летели пятеро "сопровождающих" из ФСБ-КГБ. Вышли в Минске после принудительной посадки самолета. От таких может быть что угодно.
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