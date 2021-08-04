Информацией поделился представитель аэропорта

Белорусская бегунья Кристина Тимановская вылетела из Токио рейсом в Вену 4 августа. Известно, что спортсменка должна была отправиться в Польшу, которая выразила готовность предоставить спортсменке гуманитарную визу.

Согласно приведенным данным, ожидалось, что 24-летняя легкоатлетка вылетит прямым рейсом в Варшаву, однако в последний момент пересела на другой рейс, о чем в беседе со СМИ сообщил представитель токийского аэропорта "Нарита", пишет URA.ru.

Перед выездом в аэропорт Тимановская провела двое суток в польском посольстве. Легкоатлетка оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала своих тренеров и обвинила команду в попытке насильно вернуть ее домой в Белоруссию.

Известно, что бегунья отказалась общаться в аэропорту с журналистами.

Несколько дней назад Тимановская обратилась за помощью к официальным представителям Олимпиады, заявив, что ее заставили вернуться обратно в республику. Известно, что она подписалась вместе с 2000 спортивными деятелями Белоруссии, потребовавшими новых выборов в стране и освобождения политзаключенных.

Супруг Тимановской бежал на Украину. Как пишет AFP, пара должна встретиться в Польше.

Позднее информацию о рейсе белорусского спринтера подтвердили в австрийском МИД. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Тимановская действительно летит в Вену, о чем пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что белорусская спортсменка Яна Максимова отказалась возвращаться домой из Токио после событий, произошедших с ее коллегой. Об этом легкоатлетка поведала в социальных сетях, заявив, что опасается за свою жизнь и свободу в Белоруссии.