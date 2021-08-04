Российскую каратистку сняли с Олимпиады из-за коронавируса

У спортсменки подтвердили наличие инфекции

Каратистка Анна Чернышева, представляющая российскую сборную, не выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в Федерации каратэ России.

Известно, что 5 августа должен состояться кумите – Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 килограммов, передает телеканал "360".

В ФКР сообщили, что тест россиянки на коронавирус оказался положительным. Такой же результат показала и контрольная процедура. В организации отметили, что Анна вместе с тренером проделала огромный путь, чтобы оказаться на Олимпиаде, и пожелали скорейшего возвращения на татами.


Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей