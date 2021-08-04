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Каратистка Анна Чернышева, представляющая российскую сборную, не выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в Федерации каратэ России.
Известно, что 5 августа должен состояться кумите – Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 килограммов, передает телеканал "360".
В ФКР сообщили, что тест россиянки на коронавирус оказался положительным. Такой же результат показала и контрольная процедура. В организации отметили, что Анна вместе с тренером проделала огромный путь, чтобы оказаться на Олимпиаде, и пожелали скорейшего возвращения на татами.
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