Российская сборная завоевала 14 золото на Олимпиаде в Токио

Медаль выиграли синхронистки

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко обошли соперниц в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских Играх – 2020. Так, золотая медаль спортсменок стала 14-й в копилке российской сборной. 

Синхронистки показали на соревнованиях произвольную программу "Пауки". 

Для Ромашиной эта Олимпиада шестая в спортивной карьере. Все Игры оказались победными. Таким образом, она стала самой титулованной синхронисткой в истории. 

Источник: МАТЧ ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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