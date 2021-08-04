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Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко обошли соперниц в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских Играх – 2020. Так, золотая медаль спортсменок стала 14-й в копилке российской сборной.
Синхронистки показали на соревнованиях произвольную программу "Пауки".
Для Ромашиной эта Олимпиада шестая в спортивной карьере. Все Игры оказались победными. Таким образом, она стала самой титулованной синхронисткой в истории.
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