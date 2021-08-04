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Олимпиада в Токио запомнится не только увлекательными соревнованиями, но и большим количеством политических скандалов. Все началось с белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ее пример оказался заразителен, ведь после этого еще ряд атлетов из стран бывшего СССР "перестали молчать". В этот раз с критикой выступила украинка Анна Рыжикова.
Легкоатлетка высказалась после того, как заняла только пятое место в забеге на 400 метров с барьерами. Представительница сборной Незалежной резко высказалась по поводу качества подготовки спортсменов к Олимпиаде. Мол, на Западе атлетов готовят, руководствуясь научным подходом, а о уровне подготовки на Украине даже говорить стыдно.
"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну",
– сказала как отрезала Рыжикова.
Позже она объяснила свои слова. Суть ее недовольства заключается в том, что за западными спортсменами, которые выступают на Играх, стоит целая команда, а Рыжиковой приходится готовиться к Олимпиаде и другим соревнованиям чуть ли не самостоятельно. Да, у нее есть массажист и тренер, но это недостаточно, уверена легкоатлетка.
Тем более, что даже наставника, массажиста и средства на восстановление ей приходится искать самостоятельно. "Здесь все пальцем в небо, а там наука есть", – заключила Анна.
Напомним, что накануне еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину. Легкоатлетка раскритиковала режим Александра Лукашенко и призналась, что боится за свою жизнь.
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