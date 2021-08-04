"Стыдно за свою страну": украинская спортсменка вслед за Тимановской раскритиковала власть

"Стыдно за свою страну": украинская спортсменка вслед за Тимановской раскритиковала власть
Анна Рыжикова. Фото: Andreas L Eriksson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Западе бьют тревогу из-за травли российской сборной на Олимпиаде в Токио
Легкоатлетка осталась недовольна качеством подготовки к соревнованиям

Олимпиада в Токио запомнится не только увлекательными соревнованиями, но и большим количеством политических скандалов. Все началось с белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ее пример оказался заразителен, ведь после этого еще ряд атлетов из стран бывшего СССР "перестали молчать". В этот раз с критикой выступила украинка Анна Рыжикова. 

Легкоатлетка высказалась после того, как заняла только пятое место в забеге на 400 метров с барьерами. Представительница сборной Незалежной резко высказалась по поводу качества подготовки спортсменов к Олимпиаде. Мол, на Западе атлетов готовят, руководствуясь научным подходом, а о уровне подготовки на Украине даже говорить стыдно. 

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну", 

– сказала как отрезала Рыжикова.

Позже она объяснила свои слова. Суть ее недовольства заключается в том, что за западными спортсменами, которые выступают на Играх, стоит целая команда, а Рыжиковой приходится готовиться к Олимпиаде и другим соревнованиям чуть ли не самостоятельно. Да, у нее есть массажист и тренер, но это недостаточно, уверена легкоатлетка. 

Тем более, что даже наставника, массажиста и средства на восстановление ей приходится искать самостоятельно. "Здесь все пальцем в небо, а там наука есть", – заключила Анна. 

Напомним, что накануне еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину. Легкоатлетка раскритиковала режим Александра Лукашенко и призналась, что боится за свою жизнь. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость290497
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Судя по количеству недовольных "спортсменов" в Токио на ОИ, цепная реакция началась, можно сделать вывод - данные выходки спланированы, сомнений нет. Подозреваю, что цель данных людей - закрепиться на ПМЖ в Европе любой ценой. Это желание сильнее совести, наплевать на судьбу команды на ОИ, обосрать свою страну - да за милую душу . Хотя сами эти спортсмены ничего ценного из себя не представляют - ни рекордов, ни медалей.
Гость290364
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стыдно за свою страну- сказала предатель родины, тебе повезло что еврошхю-и положили граз на Белорусь, будут либиздеть перед тобой, овца паганая
Гость287749
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Это подай то подай. У вас типа свобода и дерьмократия, должна уже только от этого рекорды бить и страну на щит подымать а ты ка Тимановская недовольна. Избаловали вас, <цензура> избаловали.
Гость287219
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Железного занавеса нет. Не нравится, меняй страну. А просто поливать страну за отсутствие лишнего массажиста просто омерзительно. Возможно у страны на это просто нет денег. А сама зарабатывать деньги не умеет.
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