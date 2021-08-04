В США раскрыли секрет побед россиян на Олимпиаде

В США раскрыли секрет побед россиян на Олимпиаде
Фото: Ju Huanzong/XinHua/www.globallookpress.com
Отечественная сборная достойно пережила "удар национального унижения", считают в Вашингтоне

Американцы, как это ни странно, пополнили список тех, кого результаты российской сборной на Олимпийских играх в Токио удивили. Казалось, что на этих соревнованиях нашим спортсменам будет непросто. Чего только стоит допинговый скандал, разразившийся после Игр в Сочи. Но, как пишут авторы The Wall Street Journal, трудности только закалили российских атлетов. Также показать достойный результат помогло "секретное тренировочное оружие". 

Речь идет о географии России. В Вашингтоне отметили, что россияне чуть ли не единственные в мире, кому доступна такая роскошь. Даже в разгар пандемии олимпийцы не прекращали тренироваться. Но здесь важнее то, где они это делали. 

Американцы заметили, что многие спортсмены перебрались поближе к Японии. Например, во Владивосток или на Сахалин. 

"Многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии", 

– говорится в статье. 

Еще одно преимущество – закрытые тренировочные лагеря, в которых олимпийцы тренировались чуть ли не ежедневно. Не все иностранцы могут похвастаться таким. В частности, в Штатах в разгар пандемии закрыты оказались все спортивные площадки. 

И усердие россиян дало свои плоды. Изначально наша сборная рассчитывала привезти с Игр около 50 медалей. Сейчас их уже 53, а до окончания Олимпиады еще несколько дней. При этом в некоторых соревнованиях составить конкуренцию россиянам могли только другие россияне. 

Ранее западные СМИ сообщили о беспрецедентной травле России на Играх в Токио, сравнив происходящее с антисемизмом XX века. 

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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