Признанная чемпионка вернулась из Токио без наград

Как бы печально это звучало, но российские болельщики умеют не только поддерживать. Порой спортсменам, которые не оправдали чужих надежд, приходится сталкиваться с жуткой травлей в социальных сетях. Юлия Ефимова не стала исключением.

Шестикратной чемпионке мира и трехкратной призерке Олимпийских игр в этом году не очень повезло. Из Токио она вернулась без наград. Но этому есть объяснение: пловчиха плыла брассом на стометровке, а не на привычных для нее 200 метрах.

После провала на Играх Ефимову начали активно критиковать в социальных сетях. Одни пользователи писали, что пловчихе давно пора "отдыхать" и дать дорогу молодым спортсменам, другие обвиняли чемпионку в том, что она якобы зазведилась.

"Пора на отдых и дать шанс уже молодым", "Больше тренировок и меньше трипа по Сан-Франциско", "Время ушло, нужно свое место отдать молодым. И она в этой Олимпиаде была не права, что поехала", "Только место заняла и толку. Отдала бы молодой из России. А свою красоту можно показывать в "Инстаграме", но не на Олимпийских играх",

– гневаются пользователи Сети.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что многие поклонники Игр просят Юлию не уходить из большого спорта и попробовать свои силы на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже.

Масла в огонь подлило и то, что Ефимова не в самых лучших отношениях с тренером российской сборной, а после неудачного заплыва раскритиковала организаторов Игр, за то, что те поставили соревнования на утро, а спортсмены привыкли плавать ближе к вечеру, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Но пловчиха не дала себя в обиду, язвительно поинтересовавшись у всех злопыхателей, неужели быть пятой в мире по скорости – это так плохо.

Ранее объектом травли стал российский теннисист Андрей Рублев, который потерпел поражение в первом же круге турнира.