Российскую пловчиху затравили после провального участия в Олимпиаде

Российскую пловчиху затравили после провального участия в Олимпиаде
Юлия Ефимова. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Признанная чемпионка вернулась из Токио без наград

Как бы печально это звучало, но российские болельщики умеют не только поддерживать. Порой спортсменам, которые не оправдали чужих надежд, приходится сталкиваться с жуткой травлей в социальных сетях. Юлия Ефимова не стала исключением. 

Шестикратной чемпионке мира и трехкратной призерке Олимпийских игр в этом году не очень повезло. Из Токио она вернулась без наград. Но этому есть объяснение: пловчиха плыла брассом на стометровке, а не на привычных для нее 200 метрах. 

После провала на Играх Ефимову начали активно критиковать в социальных сетях. Одни пользователи писали, что пловчихе давно пора "отдыхать" и дать дорогу молодым спортсменам, другие обвиняли чемпионку в том, что она якобы зазведилась. 

"Пора на отдых и дать шанс уже молодым", "Больше тренировок и меньше трипа по Сан-Франциско", "Время ушло, нужно свое место отдать молодым. И она в этой Олимпиаде была не права, что поехала", "Только место заняла и толку. Отдала бы молодой из России. А свою красоту можно показывать в "Инстаграме", но не на Олимпийских играх", 

– гневаются пользователи Сети. 

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что многие поклонники Игр просят Юлию не уходить из большого спорта и попробовать свои силы на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже. 

 

Масла в огонь подлило и то, что Ефимова не в самых лучших отношениях с тренером российской сборной, а после неудачного заплыва раскритиковала организаторов Игр, за то, что те поставили соревнования на утро, а спортсмены привыкли плавать ближе к вечеру, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Но пловчиха не дала себя в обиду, язвительно поинтересовавшись у всех злопыхателей, неужели быть пятой в мире по скорости – это так плохо. 

Ранее объектом травли стал российский теннисист Андрей Рублев, который потерпел поражение в первом же круге турнира. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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