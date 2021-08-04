Жители Страны восходящего солнца ожидали от РФ раскаяния за допинг

Некоторые читатели японского издания Jiji Press выразили возмущение тому факту, что российские спортсмены участвуют в Олимпиаде-2020 в Токио несмотря на санкции МОК в связи с допинговыми нарушениями. Они считают, что наши атлеты должны были соревноваться в индивидуальных видах спорта, а не в командных дисциплинах.

При этом в самой статье отмечается, что участие россиян в Играх – правильное решение, даже и не в полном формате национальной команды. И спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России вполне достойно выглядят, поскольку они добилась значительных результатов.

Многие российские чемпионы признались, что на них с воодушевлением действует отрывок из Первого фортепианного концерта Чайковского, который МОК разрешил использовать вместо гимна России, подчеркивается в статье.

Однако ряд читателей оставили под материалом негодующие комментарии. По их мнению, РФ не удалось наказать за нарушение антидопинговых правил. Реакцию японцев собрало издание "ИноСМИ".

"Смотрю Олимпиаду по телевизору. Россияне завоевывают много наград... Радуются. Вернутся в Россию героями. Никакого раскаяния в их поведении не чувствуется", - написал gan.

"Короче, никакого наказания России не получилось! Это – конец МОКу!" – констатировал orc.

"Получается. Россия все-таки победила? Спряталась под хитрой аббревиатурой ROC и преспокойно участвует в Олимпиаде? В Москве, наверное, радуются? А почему все это произошло? Почему МОК допустил это? Опять деньги?" – вопрошал sw31u.

"Какое же тут "индивидуальное участие"? Присвоили себе название "Олимпийский комитет России". Ведь название страны в нем есть! По существу, это полноценная национальная команда России!" – негодует som.

Добавим, сборная России сегодня завоевала 14-ю золотую медаль на Играх. Ее команде принесли синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. В медальном "золотом" зачете по завершению соревновательного дня 4 августа наши занимают шестое место. Однако по количеству всех завоеванных наград россияне идут третьими (53 медали), после китайцев (70) и американцев (79).

