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Российский боксер Альберт Батыргазиев принес нашей сборной на Олимпийских Играх – 2020 в Токио 15-ю золотую медаль.
Спортсмен победил в матче в весе до 57 килограмм. Россиянин обошел со счетом 3:2 американца Дюка Рэгана.
К 5 августа у России на Олимпиаде уже есть 55 медалей, из которых 21 награда серебряная, 19 – бронзовых, уточняет URA.RU.
Противники проекта пытаются добиться срыва строительства
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