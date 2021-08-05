Медаль завоевал отечественный боксер

Российский боксер Альберт Батыргазиев принес нашей сборной на Олимпийских Играх – 2020 в Токио 15-ю золотую медаль.

Спортсмен победил в матче в весе до 57 килограмм. Россиянин обошел со счетом 3:2 американца Дюка Рэгана.

К 5 августа у России на Олимпиаде уже есть 55 медалей, из которых 21 награда серебряная, 19 – бронзовых, уточняет URA.RU.