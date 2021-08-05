Российские борцы завоевали еще две медали

Борец вольного стиля Заур Угуев, представляющий Россию в весовой категории до 57 килограммов, завоевал золото на Олимпийских Играх в Токио.

В финале Угуев одержал победу над индийцем Кумара Рави. Счет был 7-4 в пользу Заура, передает РИА "Новости".

Еще один российский борец, Артур Найфонов, стал бронзовым призером Олимпиады. Он участвовал в турнире с весовым ограничением до 86 килограммов, сообщает тот же источник.

Ранее стало известно о том, что легкоатлета Василия Мизинова сняли с Игр за нарушение правил.

