Между поляками и российским волейболистом разразился национальный скандал во время Олимпиады

Между поляками и российским волейболистом разразился национальный скандал во время Олимпиады
Алексей Спиридонов. Фото: Marcin Rozpedowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Язвительные комментарии спортсмена не остались без внимания

Противостояние Алексея Спиридонова с поляками длится уже не первый год. Российский волейболист никогда не скрывал, что, мягко говоря, тех недолюбливает. Еще в 2014 году экс-игрок сборной назвал поляков "гнилым народом". И по сей день ни один провал национальной сборной не обходится без комментария спортсмена, который в этот раз ушел в отрыв и от души порадовался проигрышу поляков в четвертьфинале Олимпиады. 

Особенно Спиридонов прошелся по Бартошу Курке, который не смог совладать с эмоциями и расплакался после провала на Играх в Токио. Позже россиянин опубликовал снимок, на котором запечатлен в форме национальной сборной Польши, а в подписи к публикации язвительно поинтересовался, когда у них самолет. 

Поляки своих спортсменов в обиду не дали, поэтому в СМИ и социальных сетях тут же разгорелся жуткий скандал. В "Инстаграме" Спиридонова сейчас настоящий хаос: тысячи возмущенных комментариев, напоминающих, что волейболиста вообще в Токио не было. Мол, даже хвастаться нечем, но при этом он подвергает травле других спортсменов. 

Другие же посоветовали своим соотечественникам не обращать внимания на Спиридонова, который таким образом просто пытается привлечь к себе внимание. 

"Жалкий тип. Сам он ничего не достиг и лечит свои комплексы, оскорбляя других", 

– заключили поляки, назвав волейболиста "интернет-придуроком". 

Ранее российского спортсмена сняли с Олимпиады за нарушение правил. 

Источник: Sport.pl ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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