Поведение спортсменок назвали не соответствующим официальной позиции страны

Заявления украинских синхронисток Марты Фединой и Анастасии Савчук, завоевавших бронзу на Олимпиаде в Токио, о дружбе со спортсменками из России, вызвали резкую негативную реакцию в Незалежной. Девушкам напомнили, что на соревнования они ездят за счет страны, которая уже 8 лет находится в состоянии войны с РФ.

Скандальную историю раздули журналисты, которые заметили, что на соревнованиях в Японии команды по синхронному плаванию из России и Украины сидят рядом на трибунах. Комментируя это, Савчук заявила, что "спорт вне политики", а Федина и вовсе назвала завоевавших золото россиянок своими подружками.

"Ох затравят дома украинских синхронисток, которые посмели признаться в дружбе с российскими спортсменками",

– высказал опасения российский обозреватель Александр Коц – и как в воду глядел. Украинский политолог Алексей Голобуцкий разразился в своем телеграм-канале гневной отповедью в адрес олимпийских медалисток из Харькова, отметив и их доброе отношение к россиянкам, и то, что они согласились на совместную пресс-конференцию, и что говорили по-русски.

"Они не просто представляют Украину, они делают это в значительной мере за счет госбюджета воюющей страны. А в ответ синхронистки нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям",

– заявил Голобуцкий. При этом он ошибся, указав, что до этого российские дикторы перепутали украинок с россиянками – на самом деле казус возник во время объявления победительниц на церемонии награждения в Токио.

В среду, 4 августа, на соревновании дуэтов в синхронном плавании россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко были признаны лучшими. Серебро забрали китаянки. Украинская пара оказалась на третьей ступени олимпийского пьедестала.

Ранее норвежские журналисты отметили, что запрет российским олимпийцам на использование символики родной придало им еще большую мотивацию, передает "Общественная служба новостей".

На момент публикации статьи у РФ 58 медалей, из них 16 золотых. В частности, медаль высшей пробы в четверг, 5 августа, завоевал борец вольного стиля Заур Угуев.