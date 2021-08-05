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Выступление наших синхронисток на Играх в Токио стало одной из причин восхищения иностранных делегаций. Но для того, чтобы завоевать долгожданное олимпийское золото спортсменкам пришлось нелегко. Особенно пощекотали нервы постоянные неполадки с музыкой. Но, пожалуй, еще тяжелее было тренеру Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, которая после окончания соревнований наконец дала волю эмоциям.
Когда все трудности остались позади, Татьяна Данченко наконец решила поговорить с журналистами, которые не упустили возможность поинтересоваться, как она отреагировала в тот момент, когда на предварительных соревнованиях заиграла не та мелодия.
Тренер синхронисток коротко отметила, что мысли у нее тогда были "непечатные".
"Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух",
– отметила Данченко в интервью с RT, говоря о невнимательности организаторов Игр.
По словам наставницы Ромашиной и Колесниченко, ее порадовало, что спортсменки в тот момент прекрасно понимали, что происходит, поэтому спокойно ждали отмашки судьи.
После окончания прогона Данченко расплакалась. Слезы помогли тренеру золотых призерок наконец освободиться от томительного ожидания ОИ, бесконечных проверок и постоянных неполадок уже в Токио.
Ранее китайцы выразили свое восхищение российскими синхронистками после скандала на Играх в Токио.
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