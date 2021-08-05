Из-за накопившегося стресса наставнице спортсменок было трудно сдерживать свои эмоции

Выступление наших синхронисток на Играх в Токио стало одной из причин восхищения иностранных делегаций. Но для того, чтобы завоевать долгожданное олимпийское золото спортсменкам пришлось нелегко. Особенно пощекотали нервы постоянные неполадки с музыкой. Но, пожалуй, еще тяжелее было тренеру Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, которая после окончания соревнований наконец дала волю эмоциям.

Когда все трудности остались позади, Татьяна Данченко наконец решила поговорить с журналистами, которые не упустили возможность поинтересоваться, как она отреагировала в тот момент, когда на предварительных соревнованиях заиграла не та мелодия.

Тренер синхронисток коротко отметила, что мысли у нее тогда были "непечатные".

"Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух",

– отметила Данченко в интервью с RT, говоря о невнимательности организаторов Игр.

По словам наставницы Ромашиной и Колесниченко, ее порадовало, что спортсменки в тот момент прекрасно понимали, что происходит, поэтому спокойно ждали отмашки судьи.

После окончания прогона Данченко расплакалась. Слезы помогли тренеру золотых призерок наконец освободиться от томительного ожидания ОИ, бесконечных проверок и постоянных неполадок уже в Токио.

Ранее китайцы выразили свое восхищение российскими синхронистками после скандала на Играх в Токио.