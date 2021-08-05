Тренер российских синхронисток матом обругала виновных в инциденте на Олимпиаде в Токио

Тренер российских синхронисток матом обругала виновных в инциденте на Олимпиаде в Токио
Фото: Xia Yifang/XinHua/www.globallookpress.com
Из-за накопившегося стресса наставнице спортсменок было трудно сдерживать свои эмоции

Выступление наших синхронисток на Играх в Токио стало одной из причин восхищения иностранных делегаций. Но для того, чтобы завоевать долгожданное олимпийское золото спортсменкам пришлось нелегко. Особенно пощекотали нервы постоянные неполадки с музыкой. Но, пожалуй, еще тяжелее было тренеру Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, которая после окончания соревнований наконец дала волю эмоциям. 

Когда все трудности остались позади, Татьяна Данченко наконец решила поговорить с журналистами, которые не упустили возможность поинтересоваться, как она отреагировала в тот момент, когда на предварительных соревнованиях заиграла не та мелодия. 

Тренер синхронисток коротко отметила, что мысли у нее тогда были "непечатные". 

"Сначала я не поверила своим ушам и даже, кажется, выругалась вслух", 

– отметила Данченко в интервью с RT, говоря о невнимательности организаторов Игр. 

По словам наставницы Ромашиной и Колесниченко, ее порадовало, что спортсменки в тот момент прекрасно понимали, что происходит, поэтому спокойно ждали отмашки судьи. 

После окончания прогона Данченко расплакалась. Слезы помогли тренеру золотых призерок наконец освободиться от томительного ожидания ОИ, бесконечных проверок и постоянных неполадок уже в Токио. 

Ранее китайцы выразили свое восхищение российскими синхронистками после скандала на Играх в Токио. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость287592
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Вовка из 1а
Да че она там могла сказать? Ординарные слова, не более. Вот у нас в классе есть виртуозы, это да. Вот если бы они обматерили виновных, те бы опупели дня на два!
Не равняй детей из подворотни с тренером олимпийцев. Или подворотню не выдавить из человека до смерти?
Вовка из 1а
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Гость287592
Выражать эмоции матом как пьяный мужик. Ладно, если пьяная баба. А это тренер. Не только белорусский тренер матерится, но и российская тренерша. (феминизм).
Да че она там могла сказать? Ординарные слова, не более. Вот у нас в классе есть виртуозы, это да. Вот если бы они обматерили виновных, те бы опупели дня на два!
Гость287592
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Выражать эмоции матом как пьяный мужик. Ладно, если пьяная баба. А это тренер. Не только белорусский тренер матерится, но и российская тренерша. (феминизм).
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