Российские спортсмены лишились шансов на победу в медальном зачете на ОИ-2020

Российские спортсмены лишились шансов на победу в медальном зачете на ОИ-2020
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Лидирующий Китай ушел в сильный отрыв

Российские атлеты уже не смогут одержать победу в медальном зачете на токийских Олимпийских играх. Китайские спортсмены занимают лидирующие позиции и находятся в сильном отрыве от атлетов из РФ.

Таким образом, шансов у российской сборной на золото в медальном зачете уже нет. В настоящее время китайские спортсмены занимают первое место – в активе атлетов из КНР 34 золота, 24 серебра и 17 бронзовых медалей, в то время как у нашей команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых.

Распределение мест в таблице медального зачета зависит от количества золотых медалей. В рамках этого показателя российская сборная уже не сможет догнать китайских соперников, так как имеет лишь 17 золотых наград.

Второе место остается за Соединенными Штатами – в их активе тридцать золотых наград, 35 серебряных и 27 бронзовых. На третьем расположилась хозяйка Игры – у японских спортсменов в копилке 22 золота с десятью серебряными медалями и 15 бронзами. Четвертое – у ОКР с 17 золотыми медалями, пятое у Австралии – также 17 золотых наград.

Переместиться с шестой строчки на четвертую России помогла победа вольника Заурбека Сидакова – воспитанник ЦСКА в категории до 74 килограммов одержал победу в финальной схватке над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым, воспитанником цумадинской школы, который выступает за Белоруссию.

Днем ранее золото России принес вольник Заур Угуев, представляющий нашу сборную в весовой до 57 килограммов. 5 августа он принес в копилку команды высшую пробу.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость291352
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На счет китайцев не удивлен, а наши позорники, хотя зачем они вообще поехали на эту Олимпиаду терпеть унижения и не представляя страну не понятно.
Гость291980
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Да молодцы наши! Надо радоваться каждому их успеху, а не хаять по любому поводу.
Гость287907
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Ничего они не лишились. Никаких шансов не было изначально
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