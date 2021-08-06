Лидирующий Китай ушел в сильный отрыв

Российские атлеты уже не смогут одержать победу в медальном зачете на токийских Олимпийских играх. Китайские спортсмены занимают лидирующие позиции и находятся в сильном отрыве от атлетов из РФ.

Таким образом, шансов у российской сборной на золото в медальном зачете уже нет. В настоящее время китайские спортсмены занимают первое место – в активе атлетов из КНР 34 золота, 24 серебра и 17 бронзовых медалей, в то время как у нашей команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых.

Распределение мест в таблице медального зачета зависит от количества золотых медалей. В рамках этого показателя российская сборная уже не сможет догнать китайских соперников, так как имеет лишь 17 золотых наград.

Второе место остается за Соединенными Штатами – в их активе тридцать золотых наград, 35 серебряных и 27 бронзовых. На третьем расположилась хозяйка Игры – у японских спортсменов в копилке 22 золота с десятью серебряными медалями и 15 бронзами. Четвертое – у ОКР с 17 золотыми медалями, пятое у Австралии – также 17 золотых наград.

Переместиться с шестой строчки на четвертую России помогла победа вольника Заурбека Сидакова – воспитанник ЦСКА в категории до 74 килограммов одержал победу в финальной схватке над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым, воспитанником цумадинской школы, который выступает за Белоруссию.

Днем ранее золото России принес вольник Заур Угуев, представляющий нашу сборную в весовой до 57 килограммов. 5 августа он принес в копилку команды высшую пробу.