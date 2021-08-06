Журналисты описали происходящее на матче между гандболистками

Норвежские медиа весьма болезненно отреагировали на сегодняшнее поражение женской гандбольной сборной Норвегии в матче 1/2 финала Олимпиады-2020 своему принципиальному сопернику – российской сборной. Отметим, наша команда выступает под эгидой ОКР, что еще больше задело чувства потомков викингов.

Они обратили внимание на тот факт, что несмотря на запрет появляться российским спортивным функционерам из-за санкций в связи с антидопинговыми нарушениями на олимпийских аренах, бывший главный тренер нашей сборной, а ныне вице-президент Федерации гандбола России "получил возможность руководить шоу с трибун", как он это делал ранее в качестве рулевого женской команды.

Как пишет издание Dagbladet, он часто переступал через пустые кресла болельщиков на трибуне и стоял прямо у площадки, выкрикивая спортсменкам свои "послания так же прямо и грубо, как, по-видимому, всегда контролировал" российский женский гандбол.

"Мы ждали реванша в битве с Россией пять лет, но все снова завершилось слезами. Если вы спросите у Норы Мерк (правая полусредняя), сколько раз она плакала после того поражения от россиянок на Олимпиаде в Рио, то узнаете: куда чаще, чем Евгений Трефилов оскорблял российских игроков", – утверждает издание.

На пресс-конференции после игры норвежская гандболистка Санна Сольберг Исаксен расплакалась. Она призналась, что "русские были хороши", впрочем, как и партнерши.



Добавим, в финале наши девушки сыграют против француженок, как и на Играх-2016. Тогда сборная России завоевала олимпийское золото.

Игра состоится 8 августа, и начнется она в 9:00 по московскому времени.