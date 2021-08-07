Оценки спортсменкам занижали два раза после выступлений

Судьи соревнований по художественной гимнастике относятся явно неблагосклонно к российским конкурсанткам. Как пишет "Чемпионат", во время соревнований "происходит что-то странное".

Оценки, которые ставят после выступлений Арине Авериной, вызывают множество вопросов. Российская сторона два раза подавала протест, что для сборной страны по гимнастике скорее нонсенс, чем правило.

Помимо того, что соревнования проходят крайне напряженно, у сестер Авериных есть и серьезный противник в лице представительницы Израиля Линой Ашрам. Она стала лидером после исполнения первой программы с обручем, опередив Дину Аверину на 0,250 балла, а Арину на 0,7. Из-за этого разрыва спортсменке пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы преодолеть отставание во время других выступлений.

Во время упражнений с мячом Арина не допустила ни одной помарки, но, при установленной высокой сложности – 9,3, за исполнение ей поставили 18,600. До этого Аверина в других, менее идеальных и трудных исполнениях получала 18,700, а то и больше. Это вызвало у российской стороны ряд вопросов.

От лица сборной был подан протест, из-за чего соревнования были поставлены на паузу. Однако, после долгих разбирательств, претензии российской стороны были отклонены. А учитывая, что в художественной гимнастике протест – услуга платная, $ 300 сборной возвращены не будут.

После упражнений с мячом разрыв между Линой и Авериной увеличился на 1,1 балла, а после выступления с булавой судьи занизили оценку Арине еще сильней. Российская сборная снова подала протест, но его удовлетворили частично.

"Добавили лишь 0,4 балла, когда изначально недодали около балла", – подытожили журналисты "Чемпионата", назвав происходящее очень некрасивой историей.

По итогам выступлений, Линой Ашрам завоевала золото, Дина Аверина – серебро, белоруска Алина Горносько – бронзу. Для России это первый раз за 25 лет, когда сборная осталась без главной награды по художественной гимнастике.