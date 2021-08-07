"Происходит что-то странное": российские гимнастки угодили в скандал на Олимпиаде

"Происходит что-то странное": российские гимнастки угодили в скандал на Олимпиаде
Фото: Kohei, MARUYAMA/ AFLO/ www.globallookpress.com
продолжениеРоссия впервые за 25 лет не выиграла золото по художественной гимнастике на Олимпиаде
Оценки спортсменкам занижали два раза после выступлений

Судьи соревнований по художественной гимнастике относятся явно неблагосклонно к российским конкурсанткам. Как пишет "Чемпионат", во время соревнований "происходит что-то странное". 

Оценки, которые ставят после выступлений Арине Авериной, вызывают множество вопросов. Российская сторона два раза подавала протест, что для сборной страны по гимнастике скорее нонсенс, чем правило. 

Помимо того, что соревнования проходят крайне напряженно, у сестер Авериных есть и серьезный противник в лице представительницы Израиля Линой Ашрам. Она стала лидером после исполнения первой программы с обручем, опередив Дину Аверину на 0,250 балла, а Арину на 0,7. Из-за этого разрыва спортсменке пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы преодолеть отставание во время других выступлений.

Во время упражнений с мячом Арина не допустила ни одной помарки, но, при установленной высокой сложности – 9,3, за исполнение ей поставили 18,600. До этого Аверина в других, менее идеальных и трудных исполнениях получала 18,700, а то и больше. Это вызвало у российской стороны ряд вопросов. 

От лица сборной был подан протест, из-за чего соревнования были поставлены на паузу. Однако, после долгих разбирательств, претензии российской стороны были отклонены. А учитывая, что в художественной гимнастике протест – услуга платная, $ 300 сборной возвращены не будут. 

После упражнений с мячом разрыв между Линой и Авериной увеличился на 1,1 балла, а после выступления с булавой судьи занизили оценку Арине еще сильней. Российская сборная снова подала протест, но его удовлетворили частично. 

"Добавили лишь 0,4 балла, когда изначально недодали около балла", – подытожили журналисты "Чемпионата", назвав происходящее очень некрасивой историей. 

По итогам выступлений, Линой Ашрам завоевала золото, Дина Аверина – серебро, белоруска Алина Горносько – бронзу. Для России это первый раз за 25 лет, когда сборная осталась без главной награды по художественной гимнастике. 

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

игорь
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Гость291191
гога, можешь пойти и упиться ап стенку с досады
это они пусть РЕВУТ дети что медальку не ту дали
посмотрел бы я как они бы РАБОТАЛИ в 60 лет когда останется до пенсии 5 лет и их заставляют бегать прыгать с ленточками))
игорь
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ГостьТрынсь
скорее дебильно. Это когда тебя оставили без пенсии ты стал дебилом.
вывод - коль у всех пенсию отобрали все стали дибилами))
ГостьТрынсь
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игорь
вам Олимпиада Игрульки народ РОССИИ ДОРОЖЕ чем ваша ПЕНСИЯ
у вас отобрали ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ и заставляют работать рабами еще столько лет а вы ИГРАЕТЕ?
ну играйте дальше с трансгендерами без флага гимна и страны
вы сами себе ПРОЗОР и за БАБЛО продали свою страну как и в 91 году СССР
предатели вы
цинично говорю
скорее дебильно. Это когда тебя оставили без пенсии ты стал дебилом.
Гость291191
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игорь
вам Олимпиада Игрульки народ РОССИИ ДОРОЖЕ чем ваша ПЕНСИЯ
у вас отобрали ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ и заставляют работать рабами еще столько лет а вы ИГРАЕТЕ?
ну играйте дальше с трансгендерами без флага гимна и страны
вы сами себе ПРОЗОР и за БАБЛО продали свою страну как и в 91 году СССР
предатели вы
цинично говорю
гога, можешь пойти и упиться ап стенку с досады
игорь
Пожаловаться Ответить
вам Олимпиада Игрульки народ РОССИИ ДОРОЖЕ чем ваша ПЕНСИЯ
у вас отобрали ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ и заставляют работать рабами еще столько лет а вы ИГРАЕТЕ?
ну играйте дальше с трансгендерами без флага гимна и страны
вы сами себе ПРОЗОР и за БАБЛО продали свою страну как и в 91 году СССР
предатели вы
цинично говорю
ГостьТрынсь
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Гость287907
Если обосрались в спорте так же как и во всем остальном то не надо пенять на судей. Не умеете - не лезте
у тебя проблемы с психиатрией. Лечись.
игорь
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Никогда не смотрел спорт как таковой
мне ПРОТИВНО потому что смотреть на то как Люди ИГРАЮТ но говорят что РАБОТАЮТ
если вы говорите что РАБОТАЕТЕ то работайте до пенсии до 65 лет) как и все работающие
ан нет- чуть что карьера закончилась
и нытье нас типа кинули нам мало дали и дают
что касается именно заниженных оценок - вы спортсмены ГЛУПЫЕ что ли Не понимаете что все судьи люди и потому СУБЪЕКТИВНЫ
даже если они набрали очков на 1000 баллов СПЕЦИАЛЬНО любой судья может если захочет ЗАНИЗИТЬ результат
а они ЗАХОТЕЛИ
ТОЧКА
так что я считают верно что ЗАСУДИЛИ - чтобы понимали что человек Г
Гость287907
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Если обосрались в спорте так же как и во всем остальном то не надо пенять на судей. Не умеете - не лезте
Гость292576
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Гость287907
Хоть в чем то рашу провернули на пенисе. Пусть обтекает вся сборная.
На пенисе крутят тебя, причес все время
Гость404
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Вот пусть теперь сёстры Аверины отдельное "спасибо" скажут Кабаевой, в первую очередь, а далее - Винер
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