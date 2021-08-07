Синхронистки принесли России 18-е золото на Олимпиаде

продолжениеРоссийский борец стал золотым призером Олимпиады
Девушки триумфально обошли спортсменок из Китая и Украины

Российские синхронистки выиграли командные соревнования на Олимпийских играх в Токио. Золотая медаль стала 18-ой для российской сборной. 

Россиянки Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар лидировали еще после технической программы. В сумме за все выступления они набрали196,0979 баллов. На втором месте с большим отрывом китайские спортсменки – им присудили 193,5310. Бронзу завоевали синхронистки из Украины, набрав 190,3018.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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