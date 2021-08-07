Российский борец стал золотым призером Олимпиады

Спортсмен победил соперника из США

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото на Олимпийских Играх в Токио. Он представлял Россию в категории до 97 килограммов.

В финале Садулаев одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 года, американцем Кайлом Снайдером. Счет составил 6-3 в пользу Абдулрашида.

В итоге спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом. В прошлый раз он завоевал золото на Играх в Рио-де-Жанейро.

Садулаев принес в копилку сборной РФ 19-тую золотую медаль, передает РИА "Новости". 

Ранее стало известно о победе еще одного борца вольного стиля Заурбека Сидакова. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Достройка "Северного потока-2" притормозилась

Проект могут не успеть завершить к концу августа

В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей