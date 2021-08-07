Спортсмен победил соперника из США

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото на Олимпийских Играх в Токио. Он представлял Россию в категории до 97 килограммов.

В финале Садулаев одержал победу над олимпийским чемпионом 2016 года, американцем Кайлом Снайдером. Счет составил 6-3 в пользу Абдулрашида.

В итоге спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом. В прошлый раз он завоевал золото на Играх в Рио-де-Жанейро.

Садулаев принес в копилку сборной РФ 19-тую золотую медаль, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно о победе еще одного борца вольного стиля Заурбека Сидакова.