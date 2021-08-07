Спортсменка обогнала представительницу Австралии

Мария Ласицкене, представляющая сборную России в прыжках в высоту, получила золотую медаль. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спортсменка показала результат в 2,04 метра. На втором месте оказалась австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Магучих.

Примечательно, что Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира.

На данный момент в копилке сборной РФ 20 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовых.

Ранее стало известно о том, что российский борец Абдулрашид Садулаев стал золотым призером Олимпиады.