Спортсменки уверены, что их "на всякий случай сразу слили"

Российские гимнастки, выступающие в команде, завоевали серебро в последний день Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова и Анастасия Максимова набрали после двух упражнений 90,400 балла. Спортсменок обошла сборная Болгарии с 92,100 баллами. Отечественные "художницы" были очень удивлены таким результатом.

Так, Максимова объяснила, что они обходили соперниц из Болгарии на всех турнирах Игр. После каждого старта стоимость программ девушек повышали, поэтому их выступления стоили "космических" оценок.

Спортсменка призналась телеграм-каналу ОКР, что не может объяснить то, что произошло в Токио.

Близнюк же рассказала, что они сражались за Дину Аверину, которой накануне, 7 августа, незаслуженно дали серебро. Гимнастки сделали все, что могли. Выступили девушки достойно.

"Но нас сразу, кажется, на всякий случай, как говорится, слили", – заявила Анастасия.

Российские болельщики были шокированы таким результатом. Многие уверены, что россиянок просто засудили. Любители спорта призывают подавать все возможные жалобы. Своими переживаниями они делятся в Сети, передает Спорт РИА "Новости".

"Вашу победу, ваше золото украли! Засудили! Но вы точно не проиграли!", " Вчерашний кошмар и произвол продолжился и сегодня", "Какая несправедливость. Нет слов, кроме матерных", "Это было убийство российской гимнастики в прямом эфире", "Россию ограбили в Токио!" – возмущаются интернет-пользователи.

Главный тренер наших гимнасток Ирина Винер-Усманова заявила, что в самой Международной федерации гимнастики пишут о том, что "гегемонию России нужно остановить". По ее мнению, здесь нужно обращаться напрямую к Томасу Баху, главе МОК. Винер-Усманова подчеркнула, что судьи долго совещались – пытались пойти на сделку со своей совестью и победили. Россиянки могли соревноваться на равных, но их всячески поставили на второе место.

Напомним, 7 августа разразился настоящий скандал – Дине Авериной присудили серебро на Олимпиаде при чистом исполнении, хотя победившая израильтянка Линой Ашрам совершила грубую ошибку. Сестра россиянки Арина Аверина стала четвертой.