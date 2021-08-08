РФ вошла в пятерку лидеров

Российская сборная одержала пятую строчку в медальном зачете летней Олимпиады, которая проходит в Токио. В активе спортсменов 70 наград – из них лишь двадцать высшей пробы. По количеству медалей это лучший результат со времени афинских Олимпийских игр-2004, во время которых РФ завоевала 80 наград.

Первое место остается за Соединенными Штатами, которые вышли в лидеры после победы женской волейбольной команды над бразильской сборной. В активе американцев 39 золотых медалей. Второе место за Китаем, у которого 38 наград высшей пробы, третье – за японскими спортсменами с 27 золотыми медалями. Замыкает четверку Великобритания – у англичан 22 золота.

По суммарному числу медалей российская сборная занимает третье место. Однако результат является худшим в истории национальной сборной, которым до токийских игр считалось четвертое место, одержанное в Рио-2016. ОКР уже не сможет войти в четверку, так как Британии досталось золото после победы Лорен Прайс в боксерском турнире до 75 килограммов.

Россия могла претендовать на еще одно золото – в воскресенье прошел финал женского турнира по гандболу. Против россиянок выступила французская команда. Наши спортсменки забрали серебро.

Завершение токийской Олимпиады пройдет сегодня, 8 августа. Напомним, мероприятие было перенесено на 2021-й год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Золото для национальной команды ранее взяла спортсменка Мария Ласицкене, выступающая в соревнованиях по прыжкам в высоту. Россиянка обошла конкуренток из Австралии и Украины, показав результат в 2,04 метра.