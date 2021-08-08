Названа страна-победительница Олимпийских игр-2020 в Токио

Названа страна-победительница Олимпийских игр-2020 в Токио
Xu Zijian/www.globallookpress.com
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РФ вошла в пятерку лидеров

Российская сборная одержала пятую строчку в медальном зачете летней Олимпиады, которая проходит в Токио. В активе спортсменов 70 наград – из них лишь двадцать высшей пробы. По количеству медалей это лучший результат со времени афинских Олимпийских игр-2004, во время которых РФ завоевала 80 наград.

Первое место остается за Соединенными Штатами, которые вышли в лидеры после победы женской волейбольной команды над бразильской сборной. В активе американцев 39 золотых медалей. Второе место за Китаем, у которого 38 наград высшей пробы, третье – за японскими спортсменами с 27 золотыми медалями. Замыкает четверку Великобритания – у англичан 22 золота.

По суммарному числу медалей российская сборная занимает третье место. Однако результат является худшим в истории национальной сборной, которым до токийских игр считалось четвертое место, одержанное в Рио-2016. ОКР уже не сможет войти в четверку, так как Британии досталось золото после победы Лорен Прайс в боксерском турнире до 75 килограммов.

Россия могла претендовать на еще одно золото – в воскресенье прошел финал женского турнира по гандболу. Против россиянок выступила французская команда. Наши спортсменки забрали серебро. 

Завершение токийской Олимпиады пройдет сегодня, 8 августа. Напомним, мероприятие было перенесено на 2021-й год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Золото для национальной команды ранее взяла спортсменка Мария Ласицкене, выступающая в соревнованиях по прыжкам в высоту. Россиянка обошла конкуренток из Австралии и Украины, показав результат в 2,04 метра.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
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Фсё, финита ля комедия., занавес. 71 медаль в общем зачёте – как гритца, хуже, чем мечталось, но лучше, чем боялось. Молодцы, ребята!!! А всякие там МОК и прочие WADA – <цензура>.
Гость из будущего
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Что ж, результат говорит о том что недругам нас сломать не удалось. А как же им этого хотелось. Armoracia вам в известное место. Мы русские и с нами Бог.
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