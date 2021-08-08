Кабаева жестко осадила Утяшеву после слов о судействе гимнасток на Олимпиаде

Кабаева жестко осадила Утяшеву после слов о судействе гимнасток на Олимпиаде
Алина Кабаева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Ляйсан Утяшева прокомментировала серебро Дины Авериной на Олимпиаде в Токио необычным образом. Гимнастка отметила, что ей обидно за результат молодой коллеги, но при этом она не умаляет заслуг победительницы – израильтянки Линой Ашрам. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева жестко отреагировала на пост Утяшевой.

В "Инстаграм" супруга Павла Воли подчеркнула, что Ашрам под конец собрала все свои силы и вырвала победу впервые для своей страны и "не дрогнула". Что касается Авериной, то, по словам Утяшевой, для всех ее серебро – это золото. 

Позже судейство гимнасток на Олимпийских играх – 2020 оценила и Кабаева. Спортсменка отметила в разговоре со "Спорт-Экспресс", что ее коллега, несмотря на все заслуги, никогда не завоевывала золотых медалей в индивидуальном многоборье ни на чемпионатах России, ни на Олимпиадах. По мнению Кабаевой, Утяшева не имеет права комментировать "несправедливое и позорное судейство". 

Кабаева подчеркнула, что все в мире гимнастики все друг друга уважают, в том числе и Ашрам. Израильтянка, по словам россиянки, не причастна к этому скандалу, но и не вырывала победу, хоть и боролась честно. Аверину наглым образом лишили золота, уверена Кабаева. 

Ранее стало известно, что и в командном зачете России присудили серебро. 

Источник: "Спорт-Экспресс" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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