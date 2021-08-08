Победа российских атлетов в Токио в ряде дисциплин стал прорывом - Журова

Победа российских атлетов в Токио в ряде дисциплин стал прорывом - Журова
Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service/www.globallookpress.com
Достижения национальной команды стали историческими, уверена парламентарий

Атлеты российской сборной на Токио-2020 смогли стать призерами не только в тех видах спортивных состязаний, где национальная команда давно не демонстрировала успехов, но и очень достойно выступили в жестких и неблагоприятных условиях. Соответствующее заявление сделала олимпийская чемпионка, зампред комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий напомнила, что у России не было 25 лет золота в командном многоборье – ни в мужском, ни в женском. Успехи национальной команды раздражали конкурентов, которые не понимали, что происходит. А победы РФ в этих состязаниях Журова назвала историческими. 

Два золота по тхэквондо, считает Журова, стали крепким стимулом для развития этого вида спорта у детей. Молодое поколение, уверена парламентарий, пожелает еще больше заниматься боевым искусством.

Конькобежка отметила, что выступающие под флагом НОК спортсмены не поддавались на провокации и игнорировали заявления соперников ряда государств, которые пытались оправдать свои проигрыши.

Журова также считает, что отсутствие российских атлетов в Токио стало бы для мира демонстрацией своего согласия с проигрышем, и успехов команды на таком уровне никто бы не увидел. У россиян не было легкоатлетов, а многие изменили свое отношение на появление национальной сборной в Токио.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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