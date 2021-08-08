Шестикратный обладатель "Золотого мяча" уезжает из Каталонии, где прожил 21 год и воспитал детей

Капитан аргентинской сборной, каталонский бомбардир Лионель Месси выступил на прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из родной "Барселоны", за он которую играет с 17 лет.

34-летний обладатель "Золотого мяча" не смог сдержать слез во время вступительных слов. Пару минут Лионель приходил в себя, после чего смог возобновить монолог.

"Я хотел и планировал и дальше играть в "Барселоне". Но должен попрощаться. После всей моей жизни – она прошла здесь. Благодарен клубу и всем товарищам по команде. Именно здесь я стал тем, кто я есть сегодня. Все здесь было прекрасным. И я не знаю, что еще сказать. Не могу принять то, что придется уйти из клуба и полностью изменить жизнь. Я здесь с 13 лет. И вот, через 21 год я уезжаю с женой и тремя каталоно-аргетинскими детьми. Не могу обещать, что не вернусь. Это мой дом", – высказался Месси.

Три дня назад руководство "Барселоны" объявило об уходе Месси. Позднее в СМИ появилась информация о том, что спортсмен в самые ближайшие дни перейдет в состав французского ПСЖ с двухлетним контрактом. Однако сам форвард заявил, что лишь рассматривает парижан как один из возможных вариантов.

"Я еще ничего не подписывал. ПСЖ лишь один из вариантов. Со мной уже выходили на связь многие клубы", – сообщил Лионель.

Месси является воспитанником академии "Барселоны" – он представляет каталонскую команду еще с 13 лет. В 2005 году аргентинец получил гражданство Испании. Дебют будущей звезды в основной команде состоялся в 2003 году в матче против "Порту". В испанском чемпионате Мессии является лучшим бомбардиром в истории лиги.