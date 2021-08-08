С флагом ОКР прошел взявший золото российский вольник

Торжественное завершение летних Олимпийских игр прошло в Токио 8 августа. Мероприятие с парадом атлетов состоялось в Национальном стадионе в японской столице, стартовав в 14:00 по московскому времени.

Олимпиада прошла в период с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусной эпидемии руководство решило перенести соревнования на 2021-й год. Организаторы провели игры без иностранной публики, местные зрители также не были допущены на мероприятия в ряде префектур, включая столицу.

Российская сборная, выступавшая под флагом ОКР, приняла участие на закрытии. Парад атлетов традиционно начался с торжественного шествия знаменосцев. Представлял национальную сборную Российской Федерации вольник Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, взявший золото в финальной схватке с американцем Кайлом Снайдером в категории до 97 килограммов.

После парада знаменосцев на стадионе появились спортсмены национальных сборных. От России присутствовали волейболист Максим Михайлов с саблисткой Софьей Великой. На прошлой Олимпиаде, которая прошла в Рио пять лет назад, российский триколор несли медалистки синхронной команды – Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

На Токио-2020 разыграли 339 наград. Российская сборная заняла пятую строчку в общемедальном зачете, выиграв 20 наград высшей пробы. Победа досталась Соединенным Штатам – в их активе 39 золотых медалей. Второе место за Китаем, который забрал 38 золотых, третьей – за японцами, принимающей стороной.



