"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали

"Америка держит Олимпиаду за горло": японцев возмутило лишение Авериной золотой медали
Дина Аверина. Фото: Kohei, MARUYAMA/www.globallookpress.com
Судейство осталось главной проблемой на Токио-2020, убеждены пользователи

Художественная гимнастика является тем видом спорта, в котором вероятность употребления допинга со стороны атлетов крайне маловероятна. Однако даже блистальные выступления российских спортсменок не стали весомым аргументом в оценке их результатов – вопрос судейства вокруг номера Дины Авериной вызвал вопросы не только у россиян, но и у самих жителей принимающей стороны.

Так, портал Yahoo News Japan опубликовал новость об итогах выступления национальных команд по художественной гимнастике. Большинство японских читателей в публикации возмутились решением присудить Авериной второе место.

"Скажу так, ROC – формат индивидуального участия. Разве само участие не оправдано? Это признал и МОК. Для России унизительна невозможность поднять свой флаг и исполнить гимн. И какой здесь спорт, когда судейство изначально несправедливо", "Израильтянка допустила грубую оплошность с лентой. А выставленная оценка – субъективность самого жюри", "Выступавшая после Израиля русская показала все без ошибок. Хотя мне вообще кажется, что их в принципе "засуживали", "Очень разочаровало. Заслуженная победа Дины Авериной", "Америка держит за горло Олимпиаду через своих медиамагнатов. Как захотят, так и будет. А Россию они хотят задавить и лишить побед. Хитро, не правда ли?" – пишут в комментариях японские читатели.

Напомним, Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам. Россия впервые за 25 лет осталась в художественной гимнастике без золота. Представительница Израиля опередила россиянку лишь на 0,150 балла, несмотря на упавшую ленту.

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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