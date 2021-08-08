Израильтянка призналась, что следит только за собой

В мире спорта разразился небывалый скандал – Россия впервые за четверть века завершила Олимпиаду без золотых медалей по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина стала второй, победа – израильтянка Линой Ашрам. В России уверены, что иностранке незаслуженно присудили первое место.

Спортсменка из Израиля не стала молчать и отреагировала на результат Олимпийских игр – 2020 в Токио. Ашрам призналась, что пока еще не может принять тот факт, что у нее – золото.

Гимнастка заявила порталу Sport.co.il, что следила только за своими результатами, а на других не обращала внимания, в том числе на жалобы России по судейству. Она добавила, что во время соревнований была сконцентрирована на себе. Спортсменка рада, что смогла принести такую победу своей стране.

Напомним, 7 августа, на выступлениях гимнасток Ашрам уронила ленту, что считается грубой ошибкой. Аверина выступила чисто, но судьи посчитали, что нужно отдать ей лишь серебро.

Решение судей возмутило не только россиян, которые уверены, что нашу соотечественницу несправедливо засудили, но и даже японцев.

При этом России не дали золото и в командном выступлении, хотя спортсменки показали свой максимум.