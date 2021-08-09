Журналисты припомнили спортсменке оплошность на соревнованиях трехлетней давности

Израильское новостное издание Sport5 опубликовало материал о российской спортсменке Дине Авериной, после инцидента на токийской Олимпиаде.

Напомним, россиянка одержала второе место, ее сестра Арина – четвертое. Многие представители экспертных кругов заявляют, что Дина фактически была победительницей и выиграла золото, однако столкнулась с несправедливыми оценками со стороны судей. Победу присудили Линой Ашрам, представляющей сборную Израиля. Во время выступлений она совершила грубую оплошность, уронив ленту. Третье место осталось за Алиной Горносько, представляющей белорусскую сборную.

Израильские журналисты напомнили, что Дина была удостоена золота на чемпионате мира трехлетней давности, также уронив ленту на выступлении. На тех же выступлениях Ашрам заняла второе место.

"А тогда не жаловались", – гласит название публикации.

Сама Ашрам позднее заявила, что не обращала внимание на результаты других гимнасток, а была сосредоточена на своей программе. Удостоенная первого места спортсменка сообщила, что награда высшей пробы на Олимпийских играх для нее – самое большое счастье и гордость.

К слову, накануне издание Sports.ru опубликовало статью, в которой объяснили, почему Россия завоевала серебро в художественной гимнастике. Журналисты заявил

После выступления Авериной российская сборная подала протест, из-за чего мероприятие было приостановлено. После череды разбирательств соревнования приостановили, однако претензии со стороны ОКР отклонили. Повторный протест был частично удовлетворен – Авериной добавили 0,4 балла.