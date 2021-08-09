"Лента.ру" изменила логотип в знак поддержки Дины Авериной

Вмешательство политики в спорт осудили журналисты, атлеты, общественные деятели

Ситуации, когда годами идущие к заветной золотой медали спортсмены становятся жертвами политических интриг, не допустимы. В этом убеждены как болельщики, так и сами атлеты и их тренеры. Поэтому ситуация с российской гимнасткой Диной Авериной вызвала всеобщее негодование.

На соревнованиях в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы Дина Аверина получила серебряную медаль. "Золото" судьи отдали спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Несмотря на то, что она допустила серьезнейшую ошибку – уронила ленту – ей поставили на 0,15 балла больше. Этого было достаточно, чтобы отодвинуть россиянку на второе место.

Такое судейство возмутило и тренерский штаб российской сборной, и общественных деятелей. Многие увидели в действиях судей исполнение политического заказа. Хозяева Олимпиады оказались крайне огорчены, что подобное произошло на японской земле.

"Это позор!" – констатировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Россия подала официальный протест в Международную федерацию гимнастики (FIG) и Международный олимпийский комитет. Но даже если будет доказан факт неквалифицированного судейства и арбитров накажут, медаль это нам не вернет.

Чтобы поддержать Дину Аверину и других российских спортсменов, издание "Лента.ру" поместило на логотип своего сайта прославленную гимнастку:

"Обновленный логотип нашего издания напомнит миллионам россиян, кто на самом деле был достоин золотой медали",

– подчеркнули в редакции.

Ранее свою оценку ситуации с судейством на соревновании художниц дала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.