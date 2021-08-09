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Олимпиада в Токио оказалась богата не только на неожиданные победы и проигрыши, но и на скандалы.
С самого начала летние Игры в Токио отличались от привычных. И не только тем, что произошел рассинхрон в датах: соревнования, проходящие в августе 2021 года, имели логотип ОИ-2020.
На трибунах не было зрителей. Победители сами себе вешали медали на грудь.
Не было объятий и рукопожатий. Местные жители, вместо того чтобы радоваться мировому спортивному празднику у себя дома, устраивали массовые протесты, а глава страны – император Японии даже не посетил церемонии открытия и закрытия ОИ-2020. Все это лишило Игры привычного "олимпийского" духа.
Но меры из-за коронавируса – то, с чем вынужден временно мириться весь мир. Куда серьезнее другие перемены. Например, впервые МОК допустил к соревнованиям трансгендеров. Так, штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард до 2012 г. участвовала в соревнованиях тяжелоатлетов как мужчина.
Останутся Игры в Токио в истории и в связи с отсутствием на них российской сборной. Россию представляли спортсмены, получившие допуск МОК. Они выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, в честь победителей вместо гимна страны включали Первый концерт Чайковского. Более того, зимняя Олимпиада в Пекине также пройдет для россиян под логотипом ROC.
Политика вмешалась и в судейство. В частности, эксперты убеждены, что россиянку Дину Аверину лишили "золота" в многоборье по художественной гимнастике исходя из политических взглядов.
Политическую окраску Играм придал и демарш легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, которая отказалась выполнять решение тренеров, а затем попросила убежище на Западе.
Впрочем, были на ОИ2020 и поистине спортивные сюрпризы. Так, отлично себя показали наши тхэквондисты, а вот дзюдоисты, напротив, впервые оказались без "золота", отмечает "Свободная пресса". Неожиданный праздник подарили нам и спортивные гимнасты, завоевавшие командное "золото" как в мужских, так и женских стартах.
Необычайное мужество и спортивный характер продемонстрировали российские девушки-синхронистки. Им несколько раз срывали начало программы из-за неправильно поставленной музыки, но это не помешало им показать лучший результат.
Всего у России 20 золотых медалей ОИ-2020, 28 серебряных и 23 бронзовых.
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1. Если уронила ленту и подобрала без шагов, то минус 0,5 баллов
2. Если уронила ленту и подобрала за 1-2 шага, то минус 0,7 баллов (Линой так и отминусовали).
3. Если уронила ленту и подобрала за 3 и более шагов или вовсе пришлось менять ленту - минус 1 балл (Арине столько и сняли). И в итоге у Арина - минус 1.6 с учётом вычетов за сложность программы и сложность тела, а у Линой - минус 1.3. Разница в те самые 0.3, связанные с тем, что Линой за 1-2 шага подобрала ленту, а Арине вовсе пришлось менять.
Сестры Аверины берут чистотой исполнения, "школой", грацией. Красота чистая, мурашки по коже. А Линой берет сложностью и мастерством.