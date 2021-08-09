Сюрпризы и скандалы: чем запомнятся Игры в Токио

Фото: Wang Yuguo/XinHua/www.globallookpress.com Фото: Xu ZijianXuZijian/XinHua/www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/www.globallookpress.com Фото: MARUYAMA, Kohei/AFLO/www.globallookpress.com Фото: LiveMedia/DPPI/ Kishimoto/www.globallookpress.com +1
Соревнования ОИ-2020 завершились, последствия предстоит оценить

Олимпиада в Токио оказалась богата не только на неожиданные победы и проигрыши, но и на скандалы.

Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

С самого начала летние Игры в Токио отличались от привычных. И не только тем, что произошел рассинхрон в датах: соревнования, проходящие в августе 2021 года, имели логотип ОИ-2020.

На трибунах не было зрителей. Победители сами себе вешали медали на грудь.

Фото: Wang Yuguo/XinHua/www.globallookpress.com

Не было объятий и рукопожатий. Местные жители, вместо того чтобы радоваться мировому спортивному празднику у себя дома, устраивали массовые протесты, а глава страны – император Японии даже не посетил церемонии открытия и закрытия ОИ-2020. Все это лишило Игры привычного "олимпийского" духа.

Но меры из-за коронавируса – то, с чем вынужден временно мириться весь мир. Куда серьезнее другие перемены. Например, впервые МОК допустил к соревнованиям трансгендеров. Так, штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард до 2012 г. участвовала в соревнованиях тяжелоатлетов как мужчина.

Фото: Xu ZijianXuZijian/XinHua/www.globallookpress.com

Останутся Игры в Токио в истории и в связи с отсутствием на них российской сборной. Россию представляли спортсмены, получившие допуск МОК. Они выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, в честь победителей вместо гимна страны включали Первый концерт Чайковского. Более того, зимняя Олимпиада в Пекине также пройдет для россиян под логотипом ROC.

Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

Политика вмешалась и в судейство. В частности, эксперты убеждены, что россиянку Дину Аверину лишили "золота" в многоборье по художественной гимнастике исходя из политических взглядов.

Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/www.globallookpress.com

Политическую окраску Играм придал и демарш легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, которая отказалась выполнять решение тренеров, а затем попросила убежище на Западе.

Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Впрочем, были на ОИ2020 и поистине спортивные сюрпризы. Так, отлично себя показали наши тхэквондисты, а вот дзюдоисты, напротив, впервые оказались без "золота", отмечает "Свободная пресса". Неожиданный праздник подарили нам и спортивные гимнасты, завоевавшие командное "золото" как в мужских, так и женских стартах.

Фото: MARUYAMA, Kohei/AFLO/www.globallookpress.com

Необычайное мужество и спортивный характер продемонстрировали российские девушки-синхронистки. Им несколько раз срывали начало программы из-за неправильно поставленной музыки, но это не помешало им показать лучший результат.

Всего у России 20 золотых медалей ОИ-2020, 28 серебряных и 23 бронзовых. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287110
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Гость404, Вы просто ломаете пропагондонам из Ольгино весь кайф смакования "нас засудили поганые пиндосы и их преспешники, роисся великая, у нее все хорошо".
Гость404
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Гость287110
США вас не боятся, гнобят и унижают как только вы позволяете себе лишнего
В России, кроме ЯО, бояться нечего - там кроме понтов, мании величия и воровства ничего нет. Все давно понимают, что все красивые рассказы про технологии - это рассказы и ничего более, заточенные под распил бюджетных средств, выделенных на эти технологии. И более того, все во власти, кто заявляет о Величии России, своим детям уже как минимум вид на жительство в США обеспечили, а внуки их вовсе гражданами США являются.
Гость404
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Гость291289
Роняя при этом ленту, норм мастерство
Читаем протоколы оценок, а не верим в тупую пропаганду:
1. Если уронила ленту и подобрала без шагов, то минус 0,5 баллов
2. Если уронила ленту и подобрала за 1-2 шага, то минус 0,7 баллов (Линой так и отминусовали).
3. Если уронила ленту и подобрала за 3 и более шагов или вовсе пришлось менять ленту - минус 1 балл (Арине столько и сняли). И в итоге у Арина - минус 1.6 с учётом вычетов за сложность программы и сложность тела, а у Линой - минус 1.3. Разница в те самые 0.3, связанные с тем, что Линой за 1-2 шага подобрала ленту, а Арине вовсе пришлось менять.
Гость404
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Гость291742
После введения новой системы оценок слишком многое стало зависеть от так называемого D3-D4: это риски и мастерство. В выступлении стали оценивать в основном акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам.
Сестры Аверины берут чистотой исполнения, "школой", грацией. Красота чистая, мурашки по коже. А Линой берет сложностью и мастерством.
И задача федерации и тренерского штаба не ворон считать, а сразу же, как только система введена, делать выводы, глубокий анализ и менять корректировать программы спортсменок с учётом изменившегося тренда в связи с новой системы оценок. А Винер и <цензура>. в федерации и тренерском штабе всё ещё живут во временах выступлений Кабаевой и тогдашней системы оценивания
Гость287110
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Гость292180
Россию все боятся и ненавидят поэтому и строят козни
США вас не боятся, гнобят и унижают как только вы позволяете себе лишнего
Гость292180
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Россию все боятся и ненавидят поэтому и строят козни
Гость291289
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Гость291742
После введения новой системы оценок слишком многое стало зависеть от так называемого D3-D4: это риски и мастерство. В выступлении стали оценивать в основном акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам.
Сестры Аверины берут чистотой исполнения, "школой", грацией. Красота чистая, мурашки по коже. А Линой берет сложностью и мастерством.
Роняя при этом ленту, норм мастерство
Гость291742
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После введения новой системы оценок слишком многое стало зависеть от так называемого D3-D4: это риски и мастерство. В выступлении стали оценивать в основном акробатику. Это сплав, после которого художественная гимнастика со своей школой отошла на второй план. Многое стало оцениваться по рискам.
Сестры Аверины берут чистотой исполнения, "школой", грацией. Красота чистая, мурашки по коже. А Линой берет сложностью и мастерством.
Гость404
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ГостьСС
"Экспертам" напоминаю: В 2018 году Аверина уронила ленту и получила золото, а Ашрам серебро. В Израиле не возмущались. Зачем эта вонь? Хоть бы про спорт Утро писало по делу. Дешевые агитки. Долбили все время, что наши лучше всех. Это спорт, а не болтовня по ТВ.
Русские высокомерие и мания величия. Они считают, что только за то, что они такие типа Великие, им сразу чуть ли не без выступления должны золотые медали давать, сравнив, к примеру финансовое состояние и статус Винер, с финансовым состоянием и статусом руководителей федераций по художественной гимнастике других стран.
Гость404
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В художке учитывается то, как спортсменка сумела выйти из такой ситуации: если лишних шагов не понадобилось - минус 0.5 баллов, если 1-2 шага - минус 0.7 баллов (израильтянке как раз 0.7 баллов и сняли), а если 3 и более шагов или вовсе замена ленты понадобилось - минус 1 балл (ровно столько сняли Арине)
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