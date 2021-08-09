Соревнования ОИ-2020 завершились, последствия предстоит оценить

Олимпиада в Токио оказалась богата не только на неожиданные победы и проигрыши, но и на скандалы.

С самого начала летние Игры в Токио отличались от привычных. И не только тем, что произошел рассинхрон в датах: соревнования, проходящие в августе 2021 года, имели логотип ОИ-2020.

На трибунах не было зрителей. Победители сами себе вешали медали на грудь.

Не было объятий и рукопожатий. Местные жители, вместо того чтобы радоваться мировому спортивному празднику у себя дома, устраивали массовые протесты, а глава страны – император Японии даже не посетил церемонии открытия и закрытия ОИ-2020. Все это лишило Игры привычного "олимпийского" духа.

Но меры из-за коронавируса – то, с чем вынужден временно мириться весь мир. Куда серьезнее другие перемены. Например, впервые МОК допустил к соревнованиям трансгендеров. Так, штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард до 2012 г. участвовала в соревнованиях тяжелоатлетов как мужчина.

Останутся Игры в Токио в истории и в связи с отсутствием на них российской сборной. Россию представляли спортсмены, получившие допуск МОК. Они выступали под флагом Олимпийского комитета РФ, в честь победителей вместо гимна страны включали Первый концерт Чайковского. Более того, зимняя Олимпиада в Пекине также пройдет для россиян под логотипом ROC.

Политика вмешалась и в судейство. В частности, эксперты убеждены, что россиянку Дину Аверину лишили "золота" в многоборье по художественной гимнастике исходя из политических взглядов.

Политическую окраску Играм придал и демарш легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской, которая отказалась выполнять решение тренеров, а затем попросила убежище на Западе.

Впрочем, были на ОИ2020 и поистине спортивные сюрпризы. Так, отлично себя показали наши тхэквондисты, а вот дзюдоисты, напротив, впервые оказались без "золота", отмечает "Свободная пресса". Неожиданный праздник подарили нам и спортивные гимнасты, завоевавшие командное "золото" как в мужских, так и женских стартах.

Необычайное мужество и спортивный характер продемонстрировали российские девушки-синхронистки. Им несколько раз срывали начало программы из-за неправильно поставленной музыки, но это не помешало им показать лучший результат.

Всего у России 20 золотых медалей ОИ-2020, 28 серебряных и 23 бронзовых.