Губерниев ответил Познеру на слова о наказании РФ на Олимпиаде

Губерниев ответил Познеру на слова о наказании РФ на Олимпиаде
Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортивный комментатор считает, что телеведущий "распыляется"

Дмитрий Губерниев отреагировал на недавнее заявление Владимира Познера, касающееся справедливости наказания России на Олимпийских Играх в Токио.

Познер выразил мнение, что наша страна заслуженно понесла наказание. Журналист вспомнил о допинговом скандале и отметил, что причастные к нему люди вышли сухими из воды. Напомним, из-за данной ситуации российские спортсмены лишились возможности выступать на Олимпиаде под своими флагом и гимном.

Губерниев в интервью URA.RU решил поддеть коллегу.

"Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть", – высказался Дмитрий.

По мнению спортивного комментатора, Владимир Владимирович "разрывается" между тремя странами – Россией, Америкой и Францией.

Губерниев вспомнил, что помимо российского гражданства у Познера есть и американский паспорт. Телеведущий добавил – насколько ему известно, коллега также является гражданином Франции.

Дмитрий в шутку назвал Познера трехглавым драконом. Комментатор едко отметил – если бы он оказался на месте Владимира Владимировича, то тоже бы сильно мучился.

Говоря о допинге, Губерниев заявил, что спортсмены, представляющие Россию на Олимпийских Играх, были абсолютно чистыми. А вот к представителям других стран были вопросы.

Телеведущий выразил восхищение результатами наших спортсменов. По его мнению, через три года, на Играх во Франции, команда еще лучше проявит себя. 

Ранее Губерниев высказался о большой зарплате бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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