Путин выразил уверенность в успехе спортсменов на Паралимпиаде

Глава государства заявил, что будет внимательно следить за всем происходящим в Токио

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Паралимпиаде в Токио российские спортсмены покажут все свое мастерство. По мнению главы государства, отстранение представителей нашей страны от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году доказало, что политика вмешалась в спорт.

Путин уверен – после вынужденного долгого перерыва участники Паралимпийских Игр готовы добиваться высоких результатов.

"Наша делегация в Токио представлена именитыми спортсменами и перспективными, яркими, молодыми атлетами", – рассказал Владимир Владимирович.

По словам Путина, многих людей вдохновил пример российских спортсменов, продемонстрировавших целеустремленность и несгибаемую волю в непростых условиях, передает ТАСС.

Глава государства провел видеоконференцию с участниками Паралимпиады. В ней были задействованы представители волейбольного центра "Сахалин" в Южно-Сахалинске, спортсмены из учебно-тренировочной базы "Ока" в Тульской области, атлеты из учебно-тренировочного центра "Новогорск" и выходцы из тренировочного центра сборных команд "Озеро Круглое" в Подмосковье. Непривычный формат встречи со спортсменами, как заверил Путин, не помешал выразить гордость и восхищение ими.

Лидер РФ считает, что средства массовой информации должны "максимально широко и подробно" рассказывать о паралимпийском спорте.

Владимир Владимирович выразил уверенность в том, что на Паралимпиаде спортсмены проявят боевой настрой и продемонстрируют высокую степень подготовки.

"Мы все, наша огромная и прекрасная Россия очень гордимся вами и желаем только побед", – отметил президент.

Владимир Владимирович пообещал, что после окончания Игр он проведет очную встречу с олимпийцами и паралимпийцами. Также глава государства заявил, что будет следить за всем происходящим в Токио.

Паралимпийская сборная России состоит из 241 спортсмена. Среди них – 129 мужчин и 112 женщин. Всего в состав нашей команды вместе с тренерами и другими ответственными лицами вошли 430 человек.

Напомним, Паралимпийские Игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.