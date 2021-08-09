Представительницы Республики посоветовали "снять корону" россиянкам

Белорусская ассоциация гимнастики позлорадствовала над тем, что российские гимнастки взяли серебро на Олимпийских Играх в Токио. Едкий комментарий появился в "Фейсбук", однако позже был удален.

Напомним, представительница России в индивидуальном многоборье Дина Аверина заняла второе место, проиграв израильтянке Линой Ашрам. Участницы групповых соревнований, гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко, тоже стали серебряными призерами Олимпиады.

После выступления Авериной разразился настоящий скандал. Судей данного вида спорта обвинили в необъективности. Дело в том, что израильтянка во время своего номера потеряла предмет, а Дина, как считает большинство, выступила чисто.

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. На личной странице в "Фейсбук" она заявила, что Россию никто не засуживал и что оценки были справедливыми.

В комментариях к публикации многие выразили свое возмущение. Так, одна из интернет-пользовательниц раскритиковала украинку, отметив, что жители Незалежной попросту завидуют россиянам. Мол, они ненавидят граждан нашей страны из-за гражданской войны на Донбассе, передает РИА "Новости".

На данный комментарий ответила Белорусская ассоциация гимнастики.

"Псевдовеликие вы наши. Снимите корону", – язвительно написали представители Республики.

Белорусы добавили – если спортсмены из России считают себя великими, то они должны сравнивать себя со странами, которым проиграли.

Ранее "Утро.ру" напомнило, чем запомнятся Игры в Токио.