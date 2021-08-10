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Все пробы на допинг у российских атлетов, представлявших страну на прошедших Олимпийских играх в Токио, оказались отрицательными. Соответствующее заявление сделал главврач команды, глава Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Медик указал, что ежедневно россияне сдавали тесты на допинг. При этом спортсмены сообщали о своем местонахождении, передает телеканал "360".
С конца прошлого года, отмечает источник, в отношении РФ продолжают действовать двухлетние санкционное меры на основании вердикта Спортивного арбитражного суда. Атлеты из РФ лишены права выступать с названием своей страны, государственным флагом и гимном.
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