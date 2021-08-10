СМИ рассказали историю атлета, пережившего Беслан

Российский олимпиец, вольник Артур Найфонов оказался 1 сентября 2004 года одним из тех, кто смог пережить захват заложников. Среди 330 жертв была его мама. В тот момент Артуру было семь лет.

Воспитанник осетинской школы остался вместе с сестрой без матери. Однако, считает тренер борцы Тотраз Арчегов, ребенку в этой жизни что-то было предначертано. Оба получили осколочные ранения в ходе осады. Мама пыталась защитить брата и сестру – в тот момент ее и застрелили.

"У заложников не было ни еды, ни воды. Стояла удушающая жара. Боевики потребовали от властей вывести федеральные войска из Чечни. Переговоры еще не начались, а на третий день в спортзале произошли два взрыва", – пишут журналисты The Times.

Из 333 жертв свыше половины оказались детьми. Мама Артура получила пулю в грудь, успев сказать десятилетней дочке, чтобы она с братом бежали из здания.

Найфонов начал еще ребенком тренироваться в бесланском клубе у Арчегова. После трагедии в зал почти никто не ходил. Главная забота тренеров в ту пору – сделать так, чтобы дети друг с другом выговаривались.

"Осетины известны своим мастерством в борьбе. На Олимпийских играх Найфонов взял бронзу в категории до 86 килограммов. Его товарищ по команде Заурбек Сидаков взял золото в категории до 74 кг. Он учился в соседнем селе, когда боевики захватили заложников в Беслане", – пишет The Times.

Сам Артур жалеет, что мама не увидела его схватки на Олимпиаде. Вместе с ней и сестрой Сабиной он стоял 17 лет назад на торжественной линейке. А когда раздались первые выстрелы, дети думали, что это просто лопаются воздушные шарики.

В 2019 году Заурбек Сидаков взял золото на чемпионате мира, посвятив свою победу жертвам бесланской трагедии.